“क्या तुम आतंकवादी बनने जा रहे हो?” मदरसे में पढ़ने जा रहे बच्चे से मध्य प्रदेश पुलिस ने पूछा

MP News: बिहार के अररिया जिले की रहने वाली किसवार ने अपने 15 साल के बेटे इरफान शेख को पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र के एक मदरसे भेजा और दो दिन बाद पता चला कि उसे मध्य प्रदेश में रोककर हिरासत में ले लिया गया है. इरफान उन करीब 100 बच्चों में शामिल था, जो अररिया और आसपास के इलाकों से मदरसों में पढ़ने के लिए अलग-अलग राज्यों की यात्रा कर रहे थे. बताया गया कि ये बच्चे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ मदरसों के शिक्षक भी मौजूद थे. लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस और बाल कल्याण अधिकारियों ने ट्रेन रोककर 163 बच्चों को “मानव तस्करी” के शक में हिरासत में ले लिया. बाद में जांच में किसी भी तरह की तस्करी या जबरन मजदूरी का कोई सबूत नहीं मिला और सभी बच्चों को छोड़ दिया गया.

इरफान की मां किसवार जहां, जो एक गरीब और विधवा महिला हैं, बेटे को छुड़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च कर मध्य प्रदेश पहुंचीं. उन्होंने अधिकारियों को दस्तावेज दिखाकर साबित किया कि इरफान उनका बेटा है और वह पढ़ाई के लिए मदरसे जा रहा था. इसके बावजूद उन्हें तुरंत बेटे से मिलने या उसे घर ले जाने की अनुमति नहीं मिली. इरफान ने बाद में बताया कि हिरासत के दौरान उससे कई सवाल पूछे गए. उसने कहा, “उन्होंने पूछा कि मैं इतनी दूर मदरसे में क्यों जा रहा हूं, मेरे माता-पिता कौन हैं और क्या मैं वहां आतंकवादी बनने जा रहा हूं?”

जबलपुर बाल कल्याण समिति के चीफ ने क्या कहा?

जबलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनीष तिवारी ने इन सवालों का बचाव करते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में इस तरह की जांच सामान्य प्रक्रिया है और अधिकारियों को हर बात की पुष्टि करनी पड़ती है. रिपोर्ट के मुताबिक यह कोई अकेली घटना नहीं है. इस साल अब तक नौ मामलों में कुल 375 बच्चों को अलग-अलग ट्रेनों से मानव तस्करी के शक में रोका गया. इनमें ज्यादातर बच्चे मुस्लिम समुदाय से थे और सात मामलों में वे मदरसों में पढ़ने जा रहे थे. हालांकि बाद में सभी मामलों में तस्करी के आरोप गलत साबित हुए.

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सामाजिक संगठनों ने उठाए सवाल

इन घटनाओं को लेकर कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं. जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम बच्चों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. संगठन के सदस्य आशीष रंजन ने कहा कि मदरसों की ओर जाने वाले बच्चों को लेकर एक खास तरह की कहानी बनाई जा रही है. वहीं कुछ मदरसा संचालकों ने भी आशंका जताई कि मदरसा शिक्षा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज किया है. अररिया बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा का कहना है कि बच्चों को कानून के तहत “देखभाल और संरक्षण” की जरूरत होती है, इसलिए जांच प्रक्रिया अपनाई गई.