MP News: मदरसा जा रहे हैं 167 बच्चे को RPF ने पकड़ा, जानें पूरा मामला

MP News: मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से कुल 167 बच्चों को हिरासत में लिया. ये सभी बच्चे कथित तौर पर मदरसा शिक्षा के लिए यात्रा कर रहे थे. यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों की संदिग्ध गतिविधियों का संकेत मिला था. पुलिस के मुताबिक, इन बच्चों को अलग-अलग राज्यों बिहार और महाराष्ट्र से लाया जा रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्चों को बिना पर्याप्त दस्तावेज और अभिभावकों की स्पष्ट अनुमति के यात्रा करवाई जा रही थी, जिससे मानव तस्करी की आशंका गहराई. इसी आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मानव तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बच्चों की हो रही है काउंसलिंग

हिरासत में लिए गए बच्चों को फिलहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम की निगरानी में रखा गया है. उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि यह समझा जा सके कि वे किन परिस्थितियों में यात्रा कर रहे थे. साथ ही, उनके परिवारों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है और उनकी पहचान तथा दस्तावेजों का सत्यापन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थाने में किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ बच्चों ने बताया कि वे पढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास यात्रा और संस्थान से जुड़े ठोस दस्तावेज नहीं थे. इससे संदेह और गहरा गया है. वहीं, कुछ स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा था, जिसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी.

पुलिस कर रही है इस एंगल से जांच

इस मामले में एक व्यक्ति सद्दाम का नाम भी सामने आया है, जिसने दावा किया कि बच्चों को बिहार से किसी दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था. हालांकि, पुलिस इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगर किसी भी तरह की तस्करी या गैर-कानूनी गतिविधि की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्दोष बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया जाए.