रेप के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की थ्योरी जान, लोग हुए हैरान!

Madhay Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस ने सलमान नाम के एक रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया है. सलमान पर आरोप है कि उसने एक 6 साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और उस बच्ची के साथ रेप किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:53 AM IST

Madhay Pradesh News: मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर कर दिया. दरअसल, सलमान पर आरोप है कि उसने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया. इस घटना के बाद गुरुवार (27 नवंबर) को पुलिस ने आरोपी सलमान को रात 1 बजे भोपाल से गिरफ्तार कर लिया. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सलमान को भोपाल से रायसेन लाया जा रहा था, इसी दौरान वह कथित तौर पर पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की. वहीं, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर कर दिया. सलमान के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल में  भर्ती कराया. 

इस मामले पर रायसेन जिले के SP आशुतोष गुप्ता ने कहा कि आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार करके रायसेना वापिस लाया जा रहा था. SP आशुतोष ने बताया कि इस दौरान भोजपुर के पास कीरतनगर गांव इलाके में  पुलिस की गाड़ी खराब हो गई. उन्होंने बताया कि सलमान, सब-इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर पुलिस पर फायरिंग की और इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की. इसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की और सलमान का हाफ एनकाउंटर कर दिया. 

गौरतलब है कि 23 वर्षीय सलमान पर आरोप है कि उसने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया. सलमान ने उस पीड़ित बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और वहां उस बच्ची के साथ रेप करके भाग गया. पीड़ित बच्ची रोती हुई अपने परिवार वालों के पास पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

