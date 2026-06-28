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रीवा में कथित गोमांस मामले पर बवाल, मुस्कान और साबरा गिरफ्तार; जानिए पूरा मामला

Rewa Beef Case Controversy: मध्य प्रदेश के रीवा में कथित गोमांस ले जाने के आरोप में दो मुस्लिम युवतियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उन्हें रोकने पर एक बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला किया गया. पुलिस ने कथित गोमांस बरामद कर जांच के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:04 PM IST
रीवा में कथित गोमांस मामले पर बवाल, मुस्कान और साबरा गिरफ्तार; जानिए पूरा मामला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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