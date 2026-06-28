/रीवा में कथित गोमांस मामले पर बवाल, मुस्कान और साबरा गिरफ्तार; जानिए पूरा मामला

Rewa Beef Case Controversy: मध्य प्रदेश के रीवा में दो मुस्लिम युवतियों को कथित गोमांस पकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि मुस्कान खान और साबरा खान नाम की दो युवतियां कथित गोमांस लेकर जा रही थीं. इसी दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों युवतियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पत्थर से हमला कर मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे. वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत से विदेशों में गोमांस की निर्यात बढ़ा है, लेकिन पुलिस मुस्लिम महिलाओं पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उन पर गोमांस ले जाने का आरोप है.