/रीवा में कथित गोमांस मामले पर बवाल, मुस्कान और साबरा गिरफ्तार; जानिए पूरा मामला

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Rewa Beef Case Controversy: मध्य प्रदेश के रीवा में दो मुस्लिम युवतियों को कथित गोमांस पकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि मुस्कान खान और साबरा खान नाम की दो युवतियां कथित गोमांस लेकर जा रही थीं. इसी दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों युवतियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पत्थर से हमला कर मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे. वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत से विदेशों में गोमांस की निर्यात बढ़ा है, लेकिन पुलिस मुस्लिम महिलाओं पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उन पर गोमांस ले जाने का आरोप है.
यह मामला रीवा के समान थाना क्षेत्र के लोही नहर के पास का है. यहां रविवार (28 जून) को कथित गोमांस मिलने की सूचना पर हंगामा हो गया. आरोप है कि मुस्कान खान और साबरा खाना नाम की दो युवतियां कथित गोमांस लेकर जा रही थीं. इसी दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दोनों युवतियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पत्थर से हमला कर मौके से भागने का प्रयास किया लेकिन असफल रहीं.
जांच के लिए पुलिस ने कथित गोमांस को कब्जे में लिया
आरोप है कि रोकने पर कार्यकर्ता पर पत्थरों से हमला किया गया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद पुलिस के डर से दोनों युवतियों ने अपने पास रखा कथित गोमांस नहर में फेंक दिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर से कथित गोमांस बरामद कर जांच के लिए कब्जे में लिया. पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और बरामद सामग्री की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.