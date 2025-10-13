Advertisement
हिंदूवादी संगठनों का नया इजाद; जबलपुर से अब पेश-ए- खिदमत है 'किन्नर जिहाद'!

Muslim Discrimination in MP: मध्य प्रदेश में मुसलमानों को लेकर लगातार नित नए प्रोपगैंडे सामने आ रहे हैं. इसी तरह का एक मामला प्रदेस के जबलपुर से सामने आया हैं, जहां हिंदूवादी संगठनों ने कथित सरकारी जमीन पर कब्जा कर 'लैंड जिहाद' करने के साथ 'किन्नर जिहाद' के आरोप लगाए हैं. यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:16 PM IST

हिंदू संगठनों का जबलपुर में नया प्रोपैगेंडा!
Jabalpur News Today: मध्य प्रदेश में दक्षिणपंथी संगठन मुसलमानों को 'थूक जिहाद, लव जिहाद, मजहबी जिहाद समेत कई तरह-तरह के आरोप लगाकर लगातार निशाना बना रहे हैं. हिंदूवादी संगठन ने जबलपुर में कथित सरकारी जमीन पर कब्जा कर 'लैंड जिहाद' का आरोप लगाते हुए बवाल किया. हिंदू संगठनों शिकायत पर जिला प्रशासन नोटिस चस्पा कर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मालमा जबलपुर जिले के अधारताल तहसील के आयशा नगर क्षेत्र का है. जहां सरकारी जमीन पर कथित कब्जे को लेकर सोमवार (13 अक्टूबर) को विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि पिछले एक साल से सरकारी जमीन पर धीरे-धीरे निर्माण कार्य किया जा रहा था. हिंदू संगठनों ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की. 

हिंदू संगठनों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार अधारताल, एसडीओपी और थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए मौके पर बने निर्माण को हटा दिया और यहां पर आगे किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने का नोटिस चस्पा कर दिया.

हंगामा करने वाले हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस जमीन पर कुछ लोगों ने नींव डालकर मदरसा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी. हिंदू संगठनों के मुताबिक, यह काम धीरे-धीरे बीते एक साल से चल रहा था. हैरान करने वाली बात यह है कि जब कुछ लोगों ने 'लैंड जिहाद' के साथ-साथ किन्नर जिहाद का भी दावा किया.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मनोज रजक और अभिलाषा सिंह ने आरोप लगाया कि "आयशा नगर की पूरी जमीन सरकारी है, लेकिन कुछ लोगों के जरिये कब्जा किया जा रहा था. यहां पर मदरसा निर्माण की कोशिश की जा रही थी." उनका कहना है कि "एक किन्नर के जरिये इस मदरसा के लिए फंड दिया जा रहा था और कुछ ही दिनों में यहां तालीम देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती."

मनोज रजक ने यह भी दावा किया कि "यहां सिर्फ लैंड जिहाद नहीं बल्कि किन्नर जिहाद की भी तैयारी की जा रही थी." मनोज रजक का आरोप है कि "कुछ लोगों की योजना थी कि अवैध तरीके से किन्नरों को यहां बैठाकर उन्हें किसी मकसद के लिए तैयार किया जाए." हिंदू संगठनों के इस आरोप के बाद एक बार अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Zee Salaam Web Desk

mp news jabalpur news muslim news

