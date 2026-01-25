MP News: दीनदयाल नगर में मस्जिद, हिन्दू संगठन नाराज़; हाउसिंग बोर्ड ने भी उठाये सवाल ?

Madhya Pradesh Sagar Mosque News:मध्य प्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया के दीनदयाल नगर में हाउसिंग बोर्ड के एक मकान को नियमों का उलंघन कर मस्जिद में तब्दील करने का मामला सामने आने के बाद हिन्दू संगठन से जुड़े लोग भड़क गए हैं, और आन्दोलन की चेतावनी दी है. इसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच करके लीज निरस्त करने की सिफारिश की है.
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक हाउसिंग कालोनी में एक मकान को नियमों की अनदेखी करके मस्जिद में तब्दील करने और उसे वक्फ का मामला सामने आया है. इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने मकान मलिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
ये मामला सागर जिले के उपनगरीय इलाके मकरोनिया के दीनदयाल नगर के एक आवासीय मकान का है. ये मकान किसी रौशन खान के नाम से था, लेकिन खान ने इस मकान को को वक्फ कर दिया, जिसके बाद इसमें मस्जिद बना दी गई.
हिन्दू संगठनों की शिकायत और विरोध- प्रदर्शन के बाद मकरोनिया नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच की है. नगर पालिका के इंजीनियर सत्यम देवलिया की जांच के दौरान संबंधित पक्ष से मकान और प्लॉट से जुड़े दस्तावेज तलब कर उसकी पड़ताल की गई है. शुरूआती जांच में पाया गया है कि जिस जगह पर मस्जिद संचालित की जा रही है,वह एक आवासीय प्लॉट है और हाउसिंग बोर्ड की जायदाद है.
इस मामले में इंजीनियर सत्यम देवलिया ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में प्लॉट उसके मालिक को सिर्फ लीज पर दिए जाते हैं, जबकि उनका मालिकाना हक़ हाउसिंग बोर्ड के पास ही रहता है. ऐसे में प्लॉट को खरीदकर उसे वक्फ के नाम दान किया जाना और उस पर मस्जिद का निर्माण करना नियमों का उलंघन है. मस्जिद- मंदिर या किसी भी सार्वजनिक स्थल के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) की अनुमति लेकिन होती है, इस मामले में वो भी नहीं किया गया है. इस मामले में मकरोनिया नगर पालिका द्वारा हाउसिंग बोर्ड और सागर कलेक्टर को सूचना दी गई है,ताकि नियम के मुताबिक लीज निरस्त करने और आगे की कार्रवाई की जा सके.
वहीं, इस मामले में दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है. हिंदू नेताओं की दलील है कि बड़ी मस्जिदों पर पुलिस और प्रशासन की नजर रहती है, इसलिए अब कालोनियों और मौहल्लों में छोटी-छोटी मस्जिदें बने जा रही है. हालांकि, इस मामले में आरोपी रौशन खान की तरफ से अभी तक कोई खंडन या उनका पक्ष सामने नहीं आया है.
