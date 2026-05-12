बर्थडे पार्टी के नाम पर डीजे का शोर और उत्पात; विरोध करने पर मुस्लिम परिवार पर हमला, एक की मौत

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के महोबा जिले में कुछ दबंगों द्वारा बर्थडे पार्टी के नाम पर देर रात तेज आवाज में डीजे बजाया गया और शराब के नशे में उत्पात मचा गया. तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने पर दबंगों ने एक मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट की. इस दौरान दबंगों ने पीड़ित मुस्लिम परिवार के एक बुजुर्ग जाहिद को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई. बता दें कि दबंगो ने घर मे घुसकर बुजुर्ग जाहिद समेत परिवार के अन्य सदस्यों की पिटाई की. गंभीर रूप से घायल अवस्था में बुजुर्ग जाहिद को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से झांसी रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर और वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. दरअसल महोबा जिले में बेख़ौफ़ दबंग खुलेआम गुंडई कर पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं. चरखारी कोतवाली कस्बा क्षेत्र के कांशीराम कालोनी में कुछ दबंगों द्वारा जन्मदिन की पार्टी के नाम पर तेज आवाज में डीजे बजाकर उत्पात मचाया जा रहा था, जब पीड़ित परिवार ने इस शोर-शराबे का विरोध किया तो दबंगों ने न सिर्फ गाली-गलौज की बल्कि बुजुर्ग जाहिद के पूरे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी.

इस मारपीट में जाहिद को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया, जिसे परिजनों द्वारा गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दबंगो की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसमें दबंग महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं और बुजुर्ग को इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिरा पड़ा है.

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मृतक के परिजनों ने बताया कि मुहल्ले में ऊषा नामक महिला के यहां लड़के का बर्थडे था जहां छोटे भाई से किसी बात को लेकर बहस हो गई और इसके बाद बाबू,चंद्रशेखर और सलमान घर पर आए और मारपीट करने लगे और जब पिता ( जाहिद ) बीच बचाव करने आये तो दबंगों ने उन्हें इतना मारा की आज उनकी मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी चरखारी ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी की रहने वाली शमिया ने तहरीर दी गई कि सलमान सहित तीन लोगों द्वारा परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. इस घटना में जाहिद को गंभीर हालत में झांसी ले जाते वक्त मौत हो गई है जिसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.