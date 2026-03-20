मजदूर के बेटे ने रचा इतिहास, शाहरूख ने बॉर्ड एग्जाम में 90% अंक लाकर सपनों को दी उड़ान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में मजदूर परिवार के बेटे शाहरूख ने 90 प्रतिशत अंक हासिल किया है. दो साल पहले शाहरूख की बहन ने भी 12वीं की परीक्षा में टॉप कर चुकी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Madhya Pradesh News: भले ही आपका जन्म गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप इस दौर में गरीब होते हुए शिक्षा को हथियार बनाकर बड़े टार्गेट को अचीव कर सकते हैं. इस बात को मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील के एक मजदूर अचीव खां के बेटे शाहरूख ने पूरी करके दिखाई है. मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में शाहरूख ने 90 प्रतिशत अंक हासिल करके सबको हैरान कर दिया है. शाहरूख की बहन ने भी दो साल पहले 12वीं कक्षा में इसी सरकारी स्कूल से टॉप कर चुकी है. उसने विज्ञान संकाय में परीक्षा उत्तीर्ण की है. वर्तमान में वह बीएससी फाइनल ईयर में है.
देवास जिले के खातेगांव तहसील में निवासरत बेल्डिंग का काम करने वाले ररूफ खान के बेटे शाहरूख खान ने एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की परक्षा में 90 प्रतिषत अंक प्राप्त कर सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी स्कूल में दूसरी रैंक प्राप्त की है. आज जैसे ही एमपी बोर्ड का परिणाम आया तो बेटे के रिजल्ट के बारे में सुनकर पिता रहुफ और माता रूखसाना बेहद खुष हो गए. स्कूल के शिक्षकों ने भी छात्र और उसके परिजनों को बधाई दी. वहीं, माता-पिता ने अपने बेटे की इस सफलता श्रेय स्कूल के सभी शिक्षकों और स्टाफ को दी और उन्हें मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया.
मजदूरी करता है टॉपर शाहरूख का परिवार
परिवार बेहद गरीब है. दस बाय दस के एक कच्चे कमरे में किराये से रहता है. घर में एक बेटा, एक बेटी और पति-पत्नी सहित चार सदस्य हैं. कमाने वाले सिर्फ पिता रऊफ खान है जो रोजाना बेल्डिंग और कारपेंटर का काम करते हैं. इसी कमाई से परिवार का गुजर बसर होता है. शाहरूख के माता का कहना है कि वे पढ़ना-लिखना नहीं जानतीं हैं मगर पढ़ाई लिखाई की कीमत जरूर समझतीं हैं, बस इसी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को शिक्षा दिलाने की ठान ली है. इसके लिए वे जो भी कमाते हैं उसका 80 प्रतिशत हिस्सा दोनों बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते हैं. बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता में रखते हुए दोनों पति-पत्नी खुद रूखी-सूखी रोटी खाकर वे अपना गुजर बसर कर लेते हैं.
शाहरूख की माँ रूखसाना का कहना है भले ही मैं हालातों की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई हूँ पर अपने बच्चों को में इससे पीछे नहीं रखना चाहती हूँ. इसके लिए मैं अपने सारे शौक को नजरअंदाज करते हुए बच्चों की अच्छी परवरिश कर रही हूँ. मैं बहुत कम शादियों में जाती हूँ. परंतु बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं करती हूँ.