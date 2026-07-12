/कौन बनेगा जावरा का शहर काजी? नियुक्ति को लेकर मुस्लिम बिरादरी के दो गुट आमने-सामने

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा नगर में शहर काजी की नियुक्ति को लेकर मुस्लिम बिरादरी के दो गुट आमने-सामने आ गए हैं. दोनों पक्ष शहर काजी के पद पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज होने की बात कह रहे हैं. एक पक्ष ने एसडीएम और सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका इल्जाम है कि दूसरे पक्ष ने मनमाने तरीके से शहर काजी की नियुक्ति कर शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि साबिक शहर काजी ने अपने इंतकाल से पहले ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मोहम्मद जुल्फीकार का नाम ऐलान कर दिया था, जिसके आधार पर बरेली शरीफ से मोहम्मद जुल्फीकार अमजदी को जावरा का शहर काजी नियुक्त किया गया था.