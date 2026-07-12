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कौन बनेगा जावरा का शहर काजी? नियुक्ति को लेकर मुस्लिम बिरादरी के दो गुट आमने-सामने

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में शहर काजी की नियुक्ति को लेकर मुस्लिम बिरादरी के दो गुटों के बीच विवाद गहरा गया है. दोनों पक्ष अपने-अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज होने की बात कह रहे हैं. मामले को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है, जबकि अंतिम फैसला अब जांच के बाद ही सामने आएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 12, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:23 PM IST
कौन बनेगा जावरा का शहर काजी? नियुक्ति को लेकर मुस्लिम बिरादरी के दो गुट आमने-सामने
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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