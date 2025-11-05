उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए ध्वस्त कर दिए गए 12 मुसलमानों के घर और दुकान

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर के आसपास के मुस्लिम बहुल बेगमबाग इलाके में एक बार फिर सरकार ने बुलडोजर चलव दिया है. बुधवार को 12 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया. ये इमारतें सैय्यद नियामत अली, रोशनी बी, मोहम्मद अय्यूब, अब्दुल खालिद, रईस मोहम्मद, साजिद खान, अकीला बी, मोहम्मद नासिर, एजाज अहमद, आइसा बी, उवेश खान, अब्दुल नासिर, अब्दुल शाकिर, अनीसा बी और फेमीदा बी के नाम पर थी. प्रशासन का दावा है कि इस कार्रवाई से पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर हट चुके थे.

कार्रवाई के दौरान सीईओ संदीप सोनी, 100 पुलिस अफसर- जवान, 100 नगर निगम स्टाफ और प्रशासनिक अमला मौके पर तैनात रहा. विरोध- प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

इस कार्रवाई के लिए एक दर्जन पोकलेन मशीनें और बुलडोजर लगाए गए थे. बताया जा रहा है कि बेगमबाग की इस ज़मीन को उज्जैन विकास प्राधिकरण सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत इस्तेमाल में लाने की योजना बना रहा है.

उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि 1985 में महाकाल आवासीय परियोजना शुरू की गई थी. प्लॉटों का मकसद सिर्फ आवास था, लेकिन यहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गई थी. दो साल पहले 28 प्लॉटों की लीज भी रद्द की गई, जिनमें 65 निर्माण स्थल शामिल थे. इससे पहले तीन चरणों में 26 प्लॉट खाली कराए गए. अब 12 संरचनाओं को तोड़ा गया है, और कब्जा हटाया गया है.

सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि इन मकानों में रह रहे परिवारों को अपना घर खाली करने के लिए यूडीए की तरफ से अक्टूबर में नोटिस दिया गया था. ये निर्माण उन जमीनों पर बने हैं जिनकी 30 साल की लीज खत्म हो चुकी है, और अब ये जमीनें वापस यूडीए की संपत्ति बन गई हैं. लीज की शर्तों का उल्लंघन कर कई लोगों ने इन प्लॉटों पर दुकानें, होटल खोल लिए और प्लॉटों को काटकर बेच भी दिया था.

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानूनी आधार पर हो रही है. किसी धर्म विशेष के लोगों को निशाना नहीं बनाया जा रहा. हम सभी उन इमारतों की निशानदेही कर रहे हैं ,जहां पर नियमों की खिलाफवर्जी कर गैर कानूनी निर्माण किये गए हैं.

अफसर ने बताया कि यह मुहिम गैर कानूनी अतिक्रमण हटाओ मुहिम का हिस्सा है, जिससे महाकाल कॉरिडोर क्षेत्र को साफ-सुथरा रखा जा सके. तोड़फोड़ के बाद प्लॉटों पर यूडीए का कब्जा होगा और आगे आवासीय इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा.

