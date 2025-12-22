आष्टा हिंसा पर हुआ बड़ा खुलासा, करणी सेना के साथ मिलकर पुलिस ने किया मुसलमानों पर पथराव, वीडियो वायरल

Madhya Pradesh News: बीते रविवार की रात (21 दिसंबर) को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी करणी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ पथराव करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया है.
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में करणी सेना और मुस्लिम समाज के बीच मामूली कहासुनी, हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. इस हिंसा के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक समुदाय के भीड़ के साथ मिलकर पत्थरबाजी करती दिख रही है. साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा बम जैसी चीज भी फेंकते हुए देखा जा सकता है, जिसके विस्फोट होने की आवाज भी आ रही है. करणी सेना के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर खूब उत्पात मचाया और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की.
हिंसक झड़प के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल-इंदौर हाईवे को जाम कर दिया. इस दौरान करणी सेना के प्रदर्शनकारियों ने आस-पास में खड़े वाहनों पर पथराव और तोड़फोड़ की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. हालांकि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी करणी सेना के हिंसक भीड़ के साथ दिख रहे हैं और दूसरे ग्रुप की ओर पत्थर या आंसू गैस के गोले फेंक रही है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करणी सेना के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हरदा से प्रदर्शन कर लौट रहे थे. इस बीच आष्टा अलीपुर चौराहे के पास पार्किंग को लेकर करणी सेना और मुस्लिम समाज के बीच विवाद हो गया. यह विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ. इस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर पक्षपात करने के सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है. पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सीहोर में करणी सेना द्वारा जनक्रांति न्याय आंदोलन किया गया है. इस आंदोलन में करणी सेना ने 21 सूत्रीय मांगें पेश की है. सरकार और प्रशासन से इन मांगों पर बातचीत जारी है.