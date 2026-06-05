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वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन पूरी; उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुईं लगभग सभी संपत्तियां

Waqf Property Registration: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल की समय-सीमा 5 जून को समाप्त हो गई. इस बीच कई राज्यों ने समय बढ़ाने की मांग की है. वहीं, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि राज्य की लगभग सभी वैध वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पोर्टल पर पूरा कर लिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:52 PM IST

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वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन पूरी; उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुईं लगभग सभी संपत्तियां

Waqf Property Registration: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जून की समय सीमा तय की. आज (5 जून) को यह समय सीमा खत्म हो गई. इस कड़ी में कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय और उस राज्य की वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन कराने की समय-सीमा बढ़ाई जाए. वहीं, मध्य प्रदेश में वक्फ की सभी संपत्तियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है. 

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की 100% संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो गई है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में टोटल 14962 वक्फ बोर्ड की संपत्ति रजिस्टर्ड थीं, जिसमें से उम्मीद पोर्टल पर 14591 संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई है. 371 संपत्तियां दर्ज नहीं हुई, उसके पीछे की वजह है, क्योंकि 318 संपत्ति बोहरा समाज की है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमें कहा है बोहरा समाज की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं करना है.

उन्होंने कहा, "30 संपत्तियां ऐसी भी है जो डिलीट की गई है, 16 संपत्तियां ऐसी है जो पुरातत्व विभाग में आती है और दो संपत्ति ऐसी हैं जिनकी डबल एंट्री थी, जिन्हें इंद्राज होने से रोका गया और 5 संपत्ति ऐसी हैं, अप्रैल 2025 के बाद दर्ज हुई है." उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति 100% उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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