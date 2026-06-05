वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन डेडलाइन पूरी; उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुईं लगभग सभी संपत्तियां

Waqf Property Registration: केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया और रजिस्ट्रेशन के लिए 5 जून की समय सीमा तय की. आज (5 जून) को यह समय सीमा खत्म हो गई. इस कड़ी में कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय और उस राज्य की वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन कराने की समय-सीमा बढ़ाई जाए. वहीं, मध्य प्रदेश में वक्फ की सभी संपत्तियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है.

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में वैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड की 100% संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो गई है. उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में टोटल 14962 वक्फ बोर्ड की संपत्ति रजिस्टर्ड थीं, जिसमें से उम्मीद पोर्टल पर 14591 संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई है. 371 संपत्तियां दर्ज नहीं हुई, उसके पीछे की वजह है, क्योंकि 318 संपत्ति बोहरा समाज की है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमें कहा है बोहरा समाज की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं करना है.

उन्होंने कहा, "30 संपत्तियां ऐसी भी है जो डिलीट की गई है, 16 संपत्तियां ऐसी है जो पुरातत्व विभाग में आती है और दो संपत्ति ऐसी हैं जिनकी डबल एंट्री थी, जिन्हें इंद्राज होने से रोका गया और 5 संपत्ति ऐसी हैं, अप्रैल 2025 के बाद दर्ज हुई है." उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति 100% उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो चुकी है.