Madina: पाक ज़मीन पर बेच रहा था नशा, आरोपी को एजेंसी ने किया गिरफ्तार

Madina: मदीना में एक शख्स नशा बेचता हुआ पकड़ा गया है. आरोपी को सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ्तार कर पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के हवाले कर दिया है. उसके पास से नशे की गोलियां और हशीश बरामद की गई है.
Madina: सऊदी अरब की नारकोटिक्स कंट्रोल की जनरल डायरेक्टरेट ने मदीना में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर हशीश बेचने का आरोप है. इसके साथ ही उसके पास से 1,426 नशे की गोलियां भी बरामद की गई हैं.
पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई पूरी कर ली है और आरोपी को पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है. इसी बीच, असीर क्षेत्र के अल-फरशाह इलाके में सुरक्षा गश्ती दल ने दो इथियोपियाई नागरिकों को पकड़ा. वे सीमा सुरक्षा कानून तोड़कर 16 किलो क़ात की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे. क़ात एक तरह की पत्ती होती है, जिसे चबाकर नशा किया जाता है.
सरकार का कहना है कि वह अपराध और नशे की तस्करी पर हर स्तर पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है. अधिकारियों ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी नशे की तस्करी या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें. इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है. क्का, मदीना, रियाद और ईस्टर्न प्रोविंस में 911 पर कॉल की जा सकती है. वहीं दूसरे इलाकों में 999 नंबर है.
नशे के खिलाफ सऊदी अरब में सख्त कानून है. अगर कोई नशा करता या बेचता पाया जाता है तो उसे लंबी जेल होती है. सऊदी सरकार अकसर ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन लेती रहती है.