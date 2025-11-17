Madinah Accident: डीजल टैंकर से टकराई हाजियों की बस, हैदराबाद के 42 लोगों की मौत

Madinah Bus accident: भारत से सऊदी अरब उमरा करने गए 42 लोगों की एक बस दुर्घटना में मौत हो गई है. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मारे गए लोगों की पुष्टि नहीं की गई है. इस भयावह घटना के बाद मृत परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. यह दुर्घटना तब हुई, जब सऊदी अरब के मक्का से हज यात्री उमरा करके मदीना शहर की तरफ जा रहे थे.

दरअसल, सोमवार (17 नवंबर) की सुबह एक हाजियों से भरी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. यह टकराव इतना भीषण था कि गाड़ी में आग लग गई. इस दुर्घटना में हैदराबाद के 42 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को दिया खास आदेश

इस घटना के बाद तेलंगाना के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख व्यक्त किया है. साथ ही मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया. उन्होंने उन्हें केंद्रीय विदेश कार्यालय और सऊदी दूतावास के अधिकारियों से बात करने की सलाह दी.

मुख्य सचिव ने कमिश्नर को दिए आदेश

मुख्य सचिव ने दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को हैदराबाद सहित तेलंगाना के कई जिलों के उमराह तीर्थयात्रियों के खतरे में होने की जानकारी एकत्र करने के लिए अलर्ट किया है. इस घटना से जुड़ी विस्तारित जानकारी बाकी है.

इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के रेयाद स्थित दूतावाद और जेद्दा स्थित वाणिज्यक दूतावास पीड़ितों की पूरी तरह मदद कर रहे हैं. वहीं, सऊदी अरब में भारती दूतावास भी इस घटना के बाद एक्शन में आई और पीड़ितों की मदद के लिए हेल्प हेल्पलाइन नंबर नंबर जारी किया.

हैदाराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना के बाद केंद्र सारकार से मांग की है कि इस हादसे में मारे गए लोगों की लाश उनके घर वापस लाया जाए. उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मांग की है कि वह सुनिश्चित करें कि इस हादसे में घायल लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाए.