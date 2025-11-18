Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3009318
Zee SalaamIndian Muslim

Madinah Bus Accident में टिकट झंझट ने हैदराबाद दंपति की जिंदगी बचा ली, रिश्तेदारों की हो गई मौत

सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर इतवार (16 नवंबर) को भारतीय जायरीनों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में 45 भारतीय जायरीनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस भीषण हादसे के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:51 PM IST

Trending Photos

मदीना बस हादसे में टिकट झंझट ने बचाई दंपति की जान
मदीना बस हादसे में टिकट झंझट ने बचाई दंपति की जान

Madinah Bus Accident Update: सऊदी अरब के मक्का-मदीना हाईवे पर इतवार (16 नवंबर) को भारतीय जायरीनों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में 45 भारतीय जायरीनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस भीषण हादसे के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी मृतकों का अंतिम संस्कार सऊदी में ही किया जाएगा. 

इस भीषण में हादसे में वतन से दूर सऊदी अरब में हैदराबा के कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई. जायरीनों में से एक दंपति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसको सुनकर लोग दंग हैं. इस घटना की खबर के बाद दंपति के सही सलाम होने पर एक बार फिर यह कहावता चरितार्थ हो गई, जिसमें कहा गया है कि "खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता."

टिकट में देरी की वजह से बची जान

दरअसल, जो बस हादसे का शिकार हुई, उसमें एक भारतीय दंपति भी सफर करने वाला था. हालांकि, टिकट से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्हें बस में सफर करने से रोक दिया गया था. इसके महज कुछ ही घंटे के बाद दंपति को बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली. यह बस मक्का मदीना पर हाईवे पर एक टैंकर से टकरा गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद के रहने वाले समीर और उनकी बीवी आयशा तबस्सुम ने 9 नवंबर को सऊदी अरब के लिए रवाना होने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला. बाद में उन्हें 13 नवंबर को टिकट मिला. समीर और आयशा का यह सफर दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना के चार दिन बाद थी. इस हादसे में उनके करीबी रिश्तेदारों समेत कई लोगों की जान चली गई. परिजन और दूसरे लोग इसे अल्लाह का करिश्मा बता रहे हैं, इसकी वजह से उनकी जान बच गई. 

कई परिवारों की उजड़ गई जिंदगी

इस भयावह हादसे में हैदराबाद के टप्पाचबूतरा थाना क्षेत्र के झिर्रा नटराज नगर के कई परिवारों का घर उजड़ गया. इस दुर्घटना में अब्दुल कदीर की भी जान चली गई. इसके अलावा अब्दुल कदीर की बीवी गौसिया बेगम और ससुर मोहम्मद की भी मौत हो गई. कदीर के छोटे बेटे अब्दुल शोएब गंभीर रूप से घायल है, लेकिन उनकी जान बच गई.

इसी इलाके के रहने वाले उनके पड़ोसी मोहम्मद अली और उनकी बीवी शाहीनाज बेगम भी हादसे का शिकार हो गए. गुडीमलकापुर के मुगल नगर में रहने वाले इरफान अहमद, उनकी बीवी हुमैरा नाजनीन, मां सबीहा सुल्ताना और दो बच्चे इजहान और हमदान की भी  मौत हो गई. इसी तरह रशीद की बीवी अमीना बेगम और बड़ी बेटी अनीस फातिमा भी हादसे में मारी गईं. इस हादसे के बाद रशीद और उनका परिवार सदमे हैं. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Hyderabad NewsMadinah Bus accidentmuslim news

Trending news

taliban pakistan tensions
“अफगानों के साथ हो रहा है ज़ुल्म”, पाकिस्तान पर भड़का तालिबान; सुना दी खरी-खोटी
West Bank Violence
वेस्ट बैंक में हिंसा की आग! आपस में भिड़े फिलिस्तीनी और इजरायली, 1 की गई जान
Pakistan News
सिख धर्म छोड़ बनी 'नूर हुसैन', अब सरबजीत और उनके Pak शौहर को सता रही लाहौर पुलिस!
anmol bishnoi
बाबा सिद्दीकी के हत्यारे गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को लाया जा रहा है भारत
iran news
ईरान का 'डंकी रूट-जॉब स्कैम' पर कड़ा प्रहार, भारतीयों की वीजा-फ्री एंट्री कैंसल
Saudi bus accident
Medina Bus Accident: 45 भारतीयों को सऊदी में ही किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर दरगाह पहुंचे 'महाराणा प्रताप' फेम फैसल, नए प्रोजेक्ट के कामयाबी की मांगी दुआ
Odisha Minor Trafficking Case
मुस्लिम देश की नाबालिग लड़की की ओडिशा में तस्करी, NIA ने 10 पर दायर की चार्जशीट
Tamil Nadu news
1877 से अवाम के लिए खुली थी मस्जिद, अब एंट्री पर रोक क्यों? SC ने की याचिका खारिज
delhi blast case
Delhi Blast Case: जसीर बिलाल वानी पर कसा शिकंजा, कोर्ट ने दी 10 दिन की कस्टडी