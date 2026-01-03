मद्रास HC ने सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह में इन शर्तों के साथ उर्स की दी इजाजत

Sultan Sikandar Badshah Dargah Urs: मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह पर उर्स मनाने की इजाजत दी. हालांकि कोर्ट ने इस उर्स में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है. साथ ही जानवरों की कुर्बानी और मांस पकाने या खाने पर भी रोक है. क्योंकि इसी जगह को लेकर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद है.

इस मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने की. सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट को बताया कि 6 जनवरी को होने वाले संथानकुडू उत्सव (उर्स) के लिए ही इजाजत दी जाएगी. तमिलनाडु ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2023 में भी इसी तरह की अनुमति दी गई थी और इस साल भी उन्हीं शर्तों का पालन किया जाएगा.

सरकार ने आगे बताया कि कंधूरी महोत्सव के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी और जानवरों की कुर्बानी, मांसाहारी भोजन ले जाने और मांसाहारी भोजन पकाने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया.

पिछले महीने, स्थानीय निवासियों के एक समूह ने तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित हजरत सिकंदर दरगाह में संथानकुडू उत्सव के लिए झंडा फहराने की रस्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक तमिल महीने कार्तिकई के दौरान दरगाह के पास खंभे पर कार्तिकई दीपम जलाया जाए.

थिरुमंगलम राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) ने तिरुप्पारनकुंड्रम पहाड़ी के ऊपर हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह में संथानकुडू उत्सव के लिए झंडा फहराने की रस्म की इजाजत दी थी.

मद्रास हाई कोर्ट ने पहले पहाड़ी की चोटी पर दीपक जलाने का निर्देश दिया था, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था और दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई थी. राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए इस फैसले को चुनौती दी थी.

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन द्वारा पहाड़ी पर दीपक जलाने के फैसले के खिलाफ DMK और INDIA गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव भी पेश किया.