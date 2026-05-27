बकरीद से पहले मद्रास HC का बड़ा आदेश, तमिलनाडु में गाय-बछड़े की कुर्बानी पर लगाई रोक

Tamil Nadu Cow Slaughter Case: बकरीद से ठीक पहले तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें तमिलनाडु में गाय और बछड़े की कुर्बानी को लेकर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि बकरीद की पूर्व संध्या पर ही नहीं, बल्कि किसी भी दिन गाय या बछड़े की हत्या न होने दी जाए. अदालत ने यह भी कहा कि इस्लाम में बकरीद के मौके पर गाय की कुर्बानी जरूरी मजहबी रिवायत नहीं मानी जाती.

इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर गायों के कत्ल को रोकने की मांग की गई थी. यह याचिका हिंदू मक्कल कच्ची के प्रदेश महासचिव सूर्या की ओर से दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से गायों का कत्ल किया जा रहा है. इसके बाद उन्होंने 18 मई को अधिकारियों को एक ज्ञापन देकर गायों को बचाने और सार्वजनिक जगहों पर कत्ल रोकने की मांग की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को सख्त निर्देश जारी किए. अदालत ने कहा, "हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और तमिलनाडु सरकार को निर्देश देते हैं कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी दूसरे दिन किसी भी गाय या बछड़े की कुर्बानी न हो. सरकार के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) की जिम्मेदारी है कि वे सभी संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि इस आदेश का उल्लंघन न हो."

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अदालत ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के जरिये दाखिल जवाबी हलफनामे पर भी गौर किया. इसमें कहा गया है कि गैर-सार्वजनिक जगहों पर अस्थायी शेड बनाए गए हैं. जहां ट्रैफिक में बाधा डाले बिना और दूसरे किसी समुदाय के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर जानवरों की कुर्बानी का इंतजाम किया गया था.

फैसले में अदालत ने संविधान के ऑर्टिकल 48 का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि संविधान राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह गाय, बछड़े और दूध देने वाले या खेती में इस्तेमाल होने वाले जानवरों के कत्ल पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए.

मद्रास हाई कोर्ट ने संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए कहा कि गाय को भारतीय सभ्यता में सम्मानित पशु माना गया है. अदालत ने टिप्पणी की कि भगवान कृष्ण के समय से गाय भारतीय संस्कृति से जुड़ी रही है. अदालत ने यह भी कहा कि कई मुस्लिम शासकों के दौर में भी गाय के वध पर रोक थी और महात्मा गांधी के लिए भी गाय संरक्षण बेहद अहम मुद्दा था. अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी जिक्र किया. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी इस्लाम में अनिवार्य मजहबी रस्म नहीं है.

अदालत ने "मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य" मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि कई मुसलमान बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं करते. इसलिए गाय की कुर्बानी इस्लाम में जरूरी मजहबी रस्म नहीं मानी जा सकती है. इसी तरह पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अशुतोष लाहिड़ी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि बकरीद पर किसी भी जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन गाय की ही कुर्बानी जरूरी है, ऐसा इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 की धारा 4 का भी जिक्र किया. इस कानून के मुताबिक किसी गाय को तभी काटा जा सकता है जब उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो और वह खेती या प्रजनन के लायक न हो. अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए और बिना सरकारी प्रमाणपत्र के गाय के कत्ल की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

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