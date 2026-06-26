/इस्लाम कबूल करते ही नहीं मिलेगा मुस्लिम कोटा, HC ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलटा

राज्य चुनें
Tamil Nadu Reservation Controversy: मजहब बदलने के बाद कानूनी तौर पर आरक्षण का अधिकार बना रहेगा या नहीं? इसको लेकर लंबे समय से विवाद रहा है. हालांकि, अब इस सवाल पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, और तमिलनाडु सरकार के आदेश को पलट दिया है. हाई कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में अहम माना जा रहा है.
तमिलनाडु सरकार ने एक शख्स के मजहब बदल कर इस्लाम कबूल करने पर उसके आरक्षण को बरकरार रखा था. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है. अदालत ने साफ कहा कि कोई शख्स इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ मुसलमान कहलाएगा. वह सिर्फ मजहब बदलने के आधार पर पिछड़ा वर्ग (BC) मुस्लिम कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकता है.
शुक्रवार (26 जून) को मद्रास हाई कोर्ट की जस्सिट जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसे तत्कालीन द्रमुक सरकार ने जारी किया था. सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) और अनुसूचित जाति (DNC) से जुड़े वे लोग, जिन्होंने इस्लाम मजहब अपनाया है, उन्हें भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम कैटेगरी के तहत आरक्षण का फायदा मिलता रहेगा.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सरकार किसी सरकारी आदेश के जरिए पहले से तय न्यायिक फैसलों को बदल नहीं सकती. अदालत के मुताबिक, कार्यपालिका को न्यायालय के तयशुदा उसूल के खिलाफ जाकर ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है. हाई कोर्ट की पीठ ने साफ शब्दों में कहा, "जो शख्स इस्लाम मजहब अपनाता है, वह सिर्फ मुसलमान होता है. वह पिछड़ा वर्ग मुस्लिम होने का दावा नहीं कर सकता है."
अदालत ने कहा कि तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग मुस्लिम कैटेगरी के तहत सात मुस्लिम समुदायों को मान्यता दी गई है. इन समुदायों की पहचान जन्म के आधार पर होती है. इसलिए कोई भी शख्स मजहब बदल करके इनमें से किसी समुदाय का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता है.
न्यायालय ने यह भी कहा कि साल 2024 के सरकारी आदेश में यह कहा गया है कि मजहब बदलने वाले शख्स को इन सात समुदायों में से किसी एक का कम्युनिटी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. अदालत ने इस धारणा को कानूनी और वैचारिक दोनों ही लिहाज से अस्थिर और गलत बताया है.
फैसले में अदालत ने साल 1951 के मद्रास हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया. उसमें कहा गया था कि अगर कोई हिंदू, इस्लाम कबूल कर लेता है तो वह सिर्फ मुसलमान बनता है, न कि लब्बाई, राउथर, मरक्कायर या सैयद जैसे किसी खास मुस्लिम समुदाय का सदस्य.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस्लाम बराबरी की तालीम देता है और सामाजिक भेदभाव को नहीं मानता, लेकिन समय के साथ मुस्लिम समाज में भी जन्म के आधार पर अलग-अलग समुदाय विकसित हो गए हैं, जिनकी तुलना कुछ हद तक हिंदू समाज की जातियों से की जा सकती है.