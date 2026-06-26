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इस्लाम कबूल करते ही नहीं मिलेगा मुस्लिम कोटा, HC ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलटा

High Court on Tamil Nadu Reservation Controversy: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें इस्लाम कबूल करने वाले कुछ वर्ग के लोगों को BC मुस्लिम कैटेगरी में आरक्षण जारी रखने की इजाजत दी गई थी. अदालत ने कहा कि मजहब तब्दील करने से कोई शख्स BC मुस्लिम समुदाय का सदस्य नहीं बन जाता है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 26, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:45 PM IST
इस्लाम कबूल करते ही नहीं मिलेगा मुस्लिम कोटा, HC ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलटा
Image Credit: मद्रास हाई कोर्ट (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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