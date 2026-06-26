/इस्लाम कबूल करते ही नहीं मिलेगा मुस्लिम कोटा, HC ने तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलटा

शुक्रवार (26 जून) को मद्रास हाई कोर्ट की जस्सिट जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसे तत्कालीन द्रमुक सरकार ने जारी किया था. सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), विमुक्त समुदाय (DNC) और अनुसूचित जाति (DNC) से जुड़े वे लोग, जिन्होंने इस्लाम मजहब अपनाया है, उन्हें भी पिछड़ा वर्ग मुस्लिम कैटेगरी के तहत आरक्षण का फायदा मिलता रहेगा.