Bahraich News: मदरसा संचालक सलमान पर रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Bahraich Madrasa News: भारत-नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच के रुपईडीहा में एक मदरसे के संचालक पर एक छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप लगा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, मदरसा संचालक सलमान ने 12 दिसंबर को छात्रा के साथ रेप की कोशिश की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया और छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा.

छात्रा रुपईडीहा के पास रंजीतभोजा गांव में मदरसा दारुल उलूम गुलशन-ए-सैयद महबूब अशरफ में पढ़ती थी. छात्रा के परिवार ने बताया कि 12 दिसंबर को मदरसा संचालक ने लड़की को परिसर की सफाई करने के बहाने मदरसे में बुलाया. मदरसे में पहुंचने पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और संचालक ने उसके साथ रेप की कोशिश की.

सलमान ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. डरी हुई छात्रा ने एक हफ्ते बाद अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और महिला की मेडिकल जांच की जा रही है. मदरसे की पहले भी जांच की जा चुकी है. जांच में तेजी लाने के लिए मदरसे में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की जाएगी. यह वही मदरसा है जो पिछली जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित पाया गया था. उस जांच के दौरान मदरसे के अंदर नमाज से संबंधित सामान, ताबीज और तंत्र-मंत्र से जुड़ी चीजें मिली थीं, जिसके बाद इमारत के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया था. आरोपी मदरसा संचालक फिलहाल पुलिस हिरासत में है. मामले में कानूनी जांच और कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट-IANS