/मदरसों से मस्जिदों तक शान से लहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा भारत

इस मौके पर मदरसों में भी खास कार्यक्रम आयोजित किए गए. शिक्षकों और छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को खिराज-ए-अकीदत पेश की. कई जगहों पर राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया गया और बच्चों को संविधान, आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रीय एकता के बारे में जानकारी दी गई. लोगों ने मस्जिदों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भी जश्न में हिस्सा लिया. इन आयोजनों के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि देशभक्ति किसी एक धर्म, समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं है. भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और अलग-अलग पृष्ठभूमि के समुदाय राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं.