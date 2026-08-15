/मदरसों से मस्जिदों तक शान से लहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगा पूरा भारत

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India 80th Independence Day 2026: भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस खास मौके पर पूरे देश में देशभक्ति और देशप्रेम का माहौल है. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और दूसरे राज्यों में इस दिन को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक जगहों के साथ-साथ मदरसों और मस्जिदों में भी तिरंगा फहराया गया और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए.
देश भर में बच्चों और युवाओं ने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया. इन कार्यक्रमों में 'तिरंगा यात्राओं' के साथ-साथ देशभक्ति के गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल थे. हाथों में तिरंगा लिए बच्चों ने "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" जैसे नारे लगाए. देश के अलग-अलग हिस्सों में मदरसों के छात्रों ने भी 'तिरंगा यात्राओं' में हिस्सा लिया. उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में मदरसों के छात्र हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर निकले. तिरंगा लहराते बच्चों का नजारा और उनका साफ दिखने वाला उत्साह स्वतंत्रता दिवस के जश्न को और भी खास बना रहा था.
इस मौके पर मदरसों में भी खास कार्यक्रम आयोजित किए गए. शिक्षकों और छात्रों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को खिराज-ए-अकीदत पेश की. कई जगहों पर राष्ट्रगान के साथ तिरंगा फहराया गया और बच्चों को संविधान, आज़ादी की लड़ाई और राष्ट्रीय एकता के बारे में जानकारी दी गई. लोगों ने मस्जिदों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भी जश्न में हिस्सा लिया. इन आयोजनों के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि देशभक्ति किसी एक धर्म, समुदाय या वर्ग तक सीमित नहीं है. भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और अलग-अलग पृष्ठभूमि के समुदाय राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं.