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मदरसों के छात्र अब करेंगे संविधान-कानून की पढ़ाई, JUH ने शुरू की नई पहल

Indian Constitution for Madarsa Students: मदरसों में दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन शुरू करने को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक नई पहल की है. इसके तहत जमीयत के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने मदरसा छात्रों के लिए "भारतीय धर्म : एक प्राकृतिक अध्ययन" नाम की किताब लॉन्च की है. किताब में संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और कानून की बुनियादी जानकारी आसान भाषा में दी गई है, जिसे मदरसों के सिलेबस में शामिल करने की योजना है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 09, 2026, 10:45 PM IST

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मौलाना काब रशीदी (फाइल फोटो)
मौलाना काब रशीदी (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं, बल्कि देश के संविधान और कानून की भी जानकारी देने की कोशिश शुरू हो गई है. इसी दिशा में एक नई पहल करते हुए उत्तर प्रदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने एक खास किताब को लॉन्च किया है. इस किताब का मकसद मदरसों के छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और फर्ज के प्रति जागरूक बनाना है.

मौलाना काब रशीदी ने खुद इस किताब को लिखा है. किताब का पहला भाग जारी कर दिया गया है, जबकि इसके बाकी भाग भी जल्द सामने लाए जाएंगे. इस किताब का नाम "भारतीय धर्म : एक प्राकृतिक अध्ययन" रखा गया है. इसे मदरसों के लिए एक अहम कानूनी दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी के जरिये लिखी गई यह किताब भारत के संविधान और अलग-अलग कानूनों की बुनियादी जानकारी आसान भाषा में देती है. किताब में यह समझाने की कोशिश की गई है कि देश के नागरिक होने के नाते हर शख्स के क्या अधिकार और जिम्मेदारियां हैं.

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इस किताब में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और देश की न्यायिक व्यवस्था जैसे विषयों को आसान तरीके से समझाया गया है. खास बात यह है कि इसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि वे मुश्किल से मुश्किल कानूनी बातों को भी आसानी से समझ सकें.

इस मौके पर मौलाना काब रशीदी ने कहा, "मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के बीच इस पहल को एक अहम कदम माना जा रहा है." उन्होंने आगे कहा, "लंबे समय से यह चर्चा होती रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक विषयों और देश के कानून की जानकारी भी मिलनी चाहि. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह किताब तैयार की गई है."

मौलाना काब रशीदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ दीनी तालीम तक सीमित न रहें, बल्कि देश के संविधान और कानून को भी समझें. उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को जानेंगे, तभी वे बेहतर नागरिक बन पाएंगे.

काब रशीदी ने यह भी कहा कि इस किताब को देशभर के मदरसों के सिलेबस में शामिल कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा. उनका मानना है कि मजहबी तालीम के साथ-साथ संविधान और कानून की जानकारी भी बच्चों के लिए जरूरी है.

मदरसों पर हो रही सरकारी कार्रवाई को लेकर भी मौलाना काब रशीदी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले में कार्रवाई संविधान और कानून के तहत हो रही है, तो उसे रोका नहीं जा सकता. लेकिन जहां जांच में कुछ गलत नहीं पाया गया हो, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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