हिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महंत राजू दास को यह कहते हुए सुना जा सकता है "हमारे पूवर्जों ने पाकिस्तान नही मांगा था, सुअर की औलादों ने मांगा था, जब हमारे पूवर्जों ने उनको पूछा क्यों नही रह सकते तो उन्होंने कहा कि आपके मंत्रों से हमारा सुअर नाराज होता है". इस बयान से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश फैल गया है.

दरअसल, हिन्दू सम्मेलन नाम की एक सभा में महंत राजू दास ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए नफरत और घृणा से भड़े बयान दिए. साथ ही उन्होंने हिन्दू समुदाय से एकजूट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि हिन्दूओ जाग जाओं नहीं, तो बचाने वाला कोई नही मिलेगा.

उन्होंने कहा कि आज कृष्ण मंदिर नहीं बन पा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए. उन्होंने कहा कि अभी तो हिन्दूओं की संख्या 80 फिसदी है, लेकिन ये संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है. उन्होंने कहा कि हिन्दू अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा रहा है लेकिन पन्नी बीनने वाला मुसलमान पहले वोटर कार्ड बनवाता है, उसके बाद काम पर जाता है.

महंत राजूदास ने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए तर्क दिया कि जब इस्लामिक देश बन सकता है तो हिन्दू राष्ट्र क्यों नही बन सकता? लाल किला कार बलास्ट मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरो की गिरफ्तारी को लेकर महंत राजूदास ने कहा कि इस पूरे आंतकी नेटवर्क में जितने भी डॉक्टर पकड़े गए वो एक ही मजहब के थे. उन्होंने कहा कि पकड़े गए डॉक्टर सभी सुअरों के बच्चे थे.

महंत राजूदास ने धर्मंतरण का भी मुद्दा उठाया और कहा कि भारत मे आज तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है. हर रोज 50 हजार लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है. महीने में 15 लाख लोगों का धर्म बदला जा रहा है. तेजी के साथ लव जिहाद का प्रकरण हमारे परिवारों में हो रहा है. हर महीने 15 लाख हिन्दू घट रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जिस धरती पर गुरूओं ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया और अपनी जान दे दी. वहां पर दूनियां के सबसे बड़े चर्च बन रहे है. ईसाई मिशनरियों के द्वारा आज वहां पर ना के बराबर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.