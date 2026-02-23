Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3119602
Zee SalaamIndian Muslimहिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज

हिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज

Haryana News: महंत राजूदास ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया है. उन्होंने देश का बंटवारा, लाल किला कार ब्लास्ट और धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और इस बहाने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती बयान दिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:45 AM IST

Trending Photos

हिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज

Haryana News: हरियाणा के फरीदाबाद में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर  तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महंत राजू दास को यह कहते हुए सुना जा सकता है "हमारे पूवर्जों ने पाकिस्तान नही मांगा था, सुअर की औलादों ने मांगा था, जब हमारे पूवर्जों ने उनको पूछा क्यों नही रह सकते तो उन्होंने कहा कि आपके मंत्रों से हमारा सुअर नाराज होता है". इस बयान से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश फैल गया है.

 

दरअसल,  हिन्दू सम्मेलन नाम की एक सभा में महंत राजू दास ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए नफरत और घृणा से भड़े बयान दिए. साथ ही उन्होंने हिन्दू समुदाय से एकजूट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि हिन्दूओ जाग जाओं नहीं, तो बचाने वाला कोई नही मिलेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आज कृष्ण मंदिर नहीं बन पा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर को बनने में 500 साल लग गए. उन्होंने कहा कि अभी तो हिन्दूओं की संख्या 80 फिसदी है, लेकिन ये संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है. उन्होंने कहा कि हिन्दू अपना वोटर कार्ड नहीं बनवा रहा है लेकिन पन्नी बीनने वाला मुसलमान पहले वोटर कार्ड बनवाता है, उसके बाद काम पर जाता है.

महंत राजूदास ने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए तर्क दिया कि जब इस्लामिक देश बन सकता है तो हिन्दू राष्ट्र क्यों नही बन सकता? लाल किला कार बलास्ट मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरो की गिरफ्तारी को लेकर महंत राजूदास ने कहा कि इस पूरे आंतकी नेटवर्क में जितने भी डॉक्टर पकड़े गए वो एक ही मजहब के थे. उन्होंने कहा कि पकड़े गए डॉक्टर सभी सुअरों के बच्चे थे.

महंत राजूदास ने धर्मंतरण का भी मुद्दा उठाया और कहा कि भारत मे आज तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है. हर रोज 50 हजार लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है. महीने में 15 लाख लोगों का धर्म बदला जा रहा है. तेजी के साथ लव जिहाद का प्रकरण हमारे परिवारों में हो रहा है. हर महीने 15 लाख हिन्दू घट रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जिस धरती पर गुरूओं ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया और अपनी जान दे दी. वहां पर दूनियां के सबसे बड़े चर्च बन रहे है. ईसाई मिशनरियों के द्वारा आज वहां पर ना के बराबर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMahant Raju Das Hate Speechminority newsToday News

Trending news

muslim news
हिंदू सम्मेलन में महंत राजूदास ने दिया नफरती भाषण, आक्रोश में मुस्लिम समाज
muslim news
OTP ट्रैफिकिंग के आरोप में दो युवक गिरफ्तार, गुलाम हुसैन का अधिकारियों पर गंभीर आरोप
Lucknow University Student Protest
रमजान में मस्जिद सील होने पर भड़के लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, प्रोटेस्ट जारी
us iran tensions
जंग के मुहाने पर दुनिया! अमेरिका-ईरान तनाव चरम पर, फिर भी जिनेवा में होगी बातचीत
Telangana NEWS
तेलंगाना के बांसवाड़ा में सांप्रदायिक झड़प के बाद 19 गिरफ्तार, 42 की पहचान
muslim news
BJP मंत्री की मौजूदगी में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान, नफरती भाषण पर मचा बवाल
Pakistan News
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया भीषण हवाई हमला, 80 की मौत
Rajasthan news
नाम पूछा, मुस्लिम निकलीं तो कंबल छीना; टोंक में BJP नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल
UP News
मस्जिद सील, मगर एकता अनसील; नमाज पढ़ते मुस्लिम छात्रों के पीछे ढाल बने हिंदू छात्र
Haryana news
फरीदाबाद मस्जिद: नमाजियों को परेशान करने पर बवाल; मुसलमानों के समर्थन में उतरी ASP