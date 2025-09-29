Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941775
Zee SalaamIndian Muslim

आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर महाराजगंज में तनाव; पुलिस ने हसीमुद्दीन को भेजा जेल

Maharajganj Hate Remarks Case: नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के महाराजगंज जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद बरगदवा थाना क्षेत्र में तनाव फैल गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है. पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:57 PM IST

Trending Photos

आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हसीमुद्दीन गिरफ्तार
आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हसीमुद्दीन गिरफ्तार

Maharajganj News Today: उत्तर प्रदेश में एक तरफ 'I Love Muhammad' और दूसरी तरफ 'आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव बुलडोजर' जैसे पोस्टर वार चल रहा है. शासन प्रशासन को पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. इस फेस्टिव सीजन पर पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है. 

वहीं, प्रदेश के महाराजगंज जिले से समुदाय विशेष के एक शख्स के जरिये की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद तनाव फैल गया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया और समय रहते अप्रिय घटना को होने से रोक दिया. बताया जा रहा है कि बरगदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हसीमुद्दीन ने नाम के शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर की थी.

इस वीडियो में आरोपी के जरिये बहुसंख्यक समाज के धर्म को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की गई थी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदू संगठन भड़क गए और बड़ी संख्या में थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे है. थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धार्मिक नारे भी लगाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बहुसंख्यक समाज के लोगों की नाराजगी को देखते हुए सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन बरगदवा थाने पहुंचे और पुलिस से आरोपी हसीमुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बरगदवा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज किया. शैलेंद्र पाठक नाम के शख्स की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हसीमुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत मामला दर्ज कर और उसे जेल भेज दिया.

इस पूरे प्रकरण में आरोपी हसीमुद्दीन ने वीडियो के माध्यम से अपनी गलती मानते हुए पूरे देश और बहुसंख्यक समाज के लोगों से माफी मांगी है. हालांकि, स्थानीय हिंदू संगठनों के गुस्से और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है. मौके पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.

हसीमुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी विवादित सामग्री को शेयर करने से बचें और शांति बनाए रखें.

यह भी पढ़ें: UP में 'I Love Muhammad' पर घमासान, मुस्लिम संगठन ने हिंदू त्योहार पर दिया ये बयान

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsMaharajganj Newsmuslim news

Trending news

UP News
आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर महाराजगंज में तनाव; पुलिस ने हसीमुद्दीन को भेजा जेल
UP News
UP में 'I Love Muhammad' पर घमासान, मुस्लिम संगठन ने हिंदू त्योहार पर दिया ये बयान
UP News
मौलाना इफराहीम हुसैन बने उत्तर प्रदेश के मुफ्ती? इस मुगल प्रिंस ने किया है नियुक्त
muslim in garba
गरबा में मुसलमान, मुर्गा और सिंगर सलमान; तिलक लगाकर मूर्ती के सामने करवाया सजदा!
UP News
पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए 4 नौजवान
UP News
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा
iran news
ईरान ने इजराइली जासूस को दी फांसी; मोसाद का था सबसे भरोसेमंद एजेंट!
Rajasthan news
बांसवाड़ा: मुस्लिम लड़के के गरबा पंडाल में घुसने पर बवाल, VHP ने लगा दिया ये इल्जाम
Maharashtra news
पैगंबर (स.अ.) की शान में गुस्ताखी; इंसाफ मांगने गए मुस्लिमों पर पुलिस ने बरसाए डंडे!
Haryana news
ज्योति के बाद हरियाणा से एक और Pak जासूस गिरफ्तार; मोबाइल देखकर दंग रह गई पुलिस
;