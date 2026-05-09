तरबूज खा रहे बछड़े को भगाना जसीमुद्दीन को पड़ा भारी; चाक़ू मारने के इलज़ाम में भेजा जेल

Maharajganh News Today: इंसान कितना बेरहम हो सकता है, इसका नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में. भीषण गर्मी में भूख और प्यास से भटक रहे एक बेजुबान बछड़े का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सड़क किनारे रखे तरबूज खाने की कोशिश कर ली. लेकिन इस छोटी सी बात पर जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया.

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में एक नौजावन ने गुस्से में आकर बछड़े पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. दक्षिणपंथी संगठनों को जब पता चला कि आरोपी का ताल्लुक समुदाय विशेष से है, तो उन्होंने भी सियासी रोटी सेंकनी शुरू कर दी और धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया.

यह पूरा मामला नौतनवा कस्बे के मंडी समिति के पास का है. बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते एक बछड़ा खाने और पानी की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था. इसी दौरान वह सड़क किनारे लगी तरबूज की दुकान पर पहुंच गया और वहां रखे तरबूज खाने लगा. दुकान की रखवाली कर रहा बरगदवा थाना क्षेत्र के अमहवा गांव का रहने वाला जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना यह देखकर गुस्से में आ गया. आरोप है कि उसने बछड़े पर चाकू से हमला कर दिया.

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चाकू लगने से बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया. यह देखकर आसपास मौजूद लोग भड़क उठे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. नौतनवा कस्बे के उस्मान नगर निवासी धनंजय साहू ने किसी तरह बछड़े के शरीर में फंसा चाकू निकाला और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने देर रात आरोपी जसीमुद्दीन उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. तरबूज की दुकान के मालिक गुड्डू ने बताया कि आरोपी नौजवान पिछले दो महीने से उसकी दुकान पर काम कर रहा था. घटना के समय वह किसी काम से बाहर गया हुआ था.

गुड्डू के मुताबिक बछड़ा तरबूज खाने के लिए आया था और उसे भगाने के दौरान गलती से चाकू लग गया, जिससे वह घायल हो गया. इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है. लोगों ने बेजुबान जानवर पर हमला करने की कड़ी निंदा की है.

पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है. इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि घायल बछड़े की हालत अब स्थिर है. उन्होंने कहा कि आरोपी जसीमुद्दीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

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