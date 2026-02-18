‘रमजान का तोहफा’, महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म होने पर AIMIM का सरकार पर तंज

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुसलमानों के लिए 5 फीसद रिजर्वेशन रद्द कर दिया है. सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नए गवर्नमेंट ऑर्डर (GR) के मुताबिक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए स्पेशल 5 परसेंट कोटा अब लागू नहीं होगा. इस फैसले को पिछली कांग्रेस-नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) गठबंधन सरकार के समय शुरू किए गए प्रोसेस को पलटने के तौर पर देखा जा रहा है.

सरकार के नए ऑर्डर में साफ किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन देने वाला 23 दिसंबर 2014 का फैसला अब लागू नहीं होगा. मुस्लिम समुदाय के लिए जाति सर्टिफिकेट जारी करने और जाति वैलिडिटी प्रोसेस को भी तुरंत रोक दिया गया है. इसका मतलब है कि राज्य में शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए स्पेशल रिजर्वेशन अब लागू नहीं होगा.

AIMIM ने दी प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं. सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए AIMIM महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 फीसद रिजर्वेशन रद्द कर दिया है और इसे "रमजान का तोहफा" बताया. उन्होंने कहा कि यह रिजर्वेशन तब दिया गया जब कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर को ज़्यादा माना था. इसके बावजूद उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपनी पढ़ाई जारी रखने और ड्रॉपआउट न होने की अपील की.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2014 में महाराष्ट्र में उस समय की कांग्रेस-NCP सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मराठा और मुस्लिम समुदायों को आरक्षण देने का फैसला किया था. उस समय मराठा समुदाय के लिए 16 फीसद और मुस्लिम समुदाय के लिए 5 फीसद रिजर्वेशन की घोषणा की गई थी, जिससे राज्य में कुल आरक्षण का स्तर लगभग 73 प्रतिशत हो गया था. उस समय के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने कैबिनेट मीटिंग में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसे मंज़ूरी मिल गई. हालांकि, बाद में कानूनी चुनौतियों और सरकार बदलने के कारण यह सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया और मामला लंबे समय तक लटका रहा.