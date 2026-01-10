Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदेश में हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी PM; ओवैसी के विजन से बीजेपी को लगी मिर्ची

'देश में हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी PM'; ओवैसी के विजन से बीजेपी को लगी मिर्ची

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि भारत का संविधान सभी समुदायों को बराबरी का दर्जा देता है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:29 PM IST

सोलापुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
सोलापुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

Maharashtra News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि भारत का संविधान सभी समुदायों को बराबरी का दर्जा देता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के उलट, भारत के संविधान में किसी एक समुदाय तक शीर्ष संवैधानिक पदों को सीमित नहीं किया गया है.

असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. BJP ने कहा कि ओवैसी अपने 'गैर-जिम्मेदाराना' बयान के जरिए आधा सच पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं हैं.

अपडेट जारी है...

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Maharashtra newsAsaduddin OwaisiAIMIMmuslim news

