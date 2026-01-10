'देश में हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी PM'; ओवैसी के विजन से बीजेपी को लगी मिर्ची

Maharashtra News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने देश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि भारत का संविधान सभी समुदायों को बराबरी का दर्जा देता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के उलट, भारत के संविधान में किसी एक समुदाय तक शीर्ष संवैधानिक पदों को सीमित नहीं किया गया है.

असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. BJP ने कहा कि ओवैसी अपने 'गैर-जिम्मेदाराना' बयान के जरिए आधा सच पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं हैं.

अपडेट जारी है...