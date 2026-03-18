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महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल हुआ पास, विपक्ष ने जमकर काटा बवाल

Maharashtra Anti Conversion Bill: महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया एक विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है. सरकार ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का एक उपाय बताया, जबकि विपक्ष ने इसे विवादास्पद करार दिया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:19 AM IST

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महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन विरोधी बिल हुआ पास, विपक्ष ने जमकर काटा बवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन बिल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया है. इस बिल को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है. धर्म परिवर्तन बिल पर विपक्ष ने हल्ला बोला है. वहीं, सरकार का कहना है कि यह कानून किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोगों की धार्मिक आज़ादी की रक्षा के लिए बनाया गया है. सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने कहा कि यह कानून उन लोगों पर लगाम लगाएगा जो दबाव या लालच देकर दूसरों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करते हैं.

हालांकि, इस बिल को "विवादित" बताते हुए विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि इसे एक 'सेलेक्ट कमेटी' के पास भेजा जाए ताकि इस पर विस्तार से और पूरी तरह से चर्चा हो सके. विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कानून समाज में डर और फूट पैदा कर सकता है और इसके गलत इस्तेमाल की आशंका भी जताई. इसके बावजूद अपनी विधायी बहुमत का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया और बिल को सफलतापूर्वक पास करा लिया. सदन में हुई बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली. विपक्षी नेताओं ने बताया कि इसी तरह के कानून पहले भी कई दूसरे राज्यों में बनाए जा चुके हैं और कई मामलों में इनका इस्तेमाल बेकसूर लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है. उन्होंने आशंका जताई कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हो सकती है.

सरकार ने क्या कहा?
वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस कानून में ऐसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी बेकसूर व्यक्ति के साथ अन्याय न हो. सरकार का कहना है कि यह कानून सिर्फ़ उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहां धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, धोखेबाजी या लालच देकर कराया गया हो. इस कानून के पास होने के साथ ही, अब राज्य में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का रास्ता साफ हो गया है. 

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कई राज्यों में बनाए गए हैं कानून
गौरतलब है कि देश भर में BJP-शासित कई राज्यों में धार्मिक धर्मांतरण को लेकर समय-समय पर विवाद और आरोप सामने आते रहे हैं. इन आरोपों के बीच कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनका मकसद जबरदस्ती या धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है. उत्तराखंड जैसे राज्यों में धर्मांतरण-विरोधी कानून लागू हैं, जिनमें बिना अनुमति या दबाव में किए गए धर्मांतरण के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है. इसी तरह दूसरे राज्यों में भी ऐसे कानून बनाए गए हैं. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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