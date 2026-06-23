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नासिक टीसीएस केस में 9 मामले दर्ज; SIT जांच में 8 गिरफ्तार, सीएम फडणवीस ने सदन में किए चौंकाने खुलासे

CM Devendra Fadnavis on Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस केस में पुलिस हर रोज नए खुलासे कर रही है. इस बीच कल से शुरू हुए विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में लिखित जवाब देते हुए केस से जुड़े कई अहम खुलासे किए.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:32 PM IST
नासिक टीसीएस केस में 9 मामले दर्ज; SIT जांच में 8 गिरफ्तार, सीएम फडणवीस ने सदन में किए चौंकाने खुलासे
Image Credit: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)

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