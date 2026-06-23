मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक, पुणे जिले में जनवरी से मई 2026 के बीच साइबर क्राइम के 536 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 200 करोड़ रुपये की ठगी हुई. मुंबई में साल 2025 के दौरान साइबर ठगी के 4,825 मामले सामने आए. इन मामलों में 1,410 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1,031 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता चला. उन्होंने आगे बताया कि नागपुर में साल 2025 में साइब क्राइम 136 मामले दर्ज किए गए. यहां 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 82 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई.