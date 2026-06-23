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Nashik TCS Case Update: महाराष्ट्र विधानसभा सत्र कल सोमवार (22 जून) से शुरू हो गया. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में जमकर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, पब्लिक सिक्योरिटी को लेकर एक साथ कई अहम जानकारी दी. साथ ही ही उन्होंने नासिक के टीसीएस कंपनी केस से लेकर, साइबर ठगी, नशी के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र किया.
सदन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नासिक के टीसीएस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाई गई है. यह मामला कथित छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशों के आरोपों से जुड़ा है.
सीएम फडणवीस का नासिक टीसीएस केस में चौंकाने वाला खुलासा
नासिक टीसीएस केस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि आठ महिला और एक पुरुष पीड़ित सामने आए हैं. इन लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है. इन शिकायतों के आधार पर कुल नौ अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
नासिक टीसीएस केस पुलिस दाखिल की 1,500 पन्नों की चार्जशीट
महाराष्ट्र सीएम ने बताया कि इन सभी मामलों की जांच SIT लगातार कर रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 23 मई को पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक मुकदमे में 1,500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल किया था. अधिकारियों के मुताबिक, यह चार्जशीट नासिक रोड स्थित एडिशनल सेशल एंड स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया.
उन्होंने बताया कि नासिक टीसीएस केस में अब तक चार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनके नाम दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन माजिद पटेल हैं. सीएम फडणवीस ने आगे बताया कि यह मामला देवलाली कैंप पुलिस थाने में दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
महाराष्ट्र में बढ़ा साइबर क्राइम और साइबर ठगी
इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने बताया कि साल 2025 से लेकर मई 2026 तक महाराष्ट्र में साइबर ठगी के कुल 10,505 मामले दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में 2,379 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने जिलेवार आंकड़े शेयर करते हुए बताया कि अहिल्या नगर जिले में इसी दौरान 5,141 मामले दर्ज हुए और 37.76 करोड़ रुपये की ठगी की शिकायतें सामने आईं.
मुख्यमंत्री फडणवीस के मुताबिक, पुणे जिले में जनवरी से मई 2026 के बीच साइबर क्राइम के 536 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 200 करोड़ रुपये की ठगी हुई. मुंबई में साल 2025 के दौरान साइबर ठगी के 4,825 मामले सामने आए. इन मामलों में 1,410 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1,031 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता चला. उन्होंने आगे बताया कि नागपुर में साल 2025 में साइब क्राइम 136 मामले दर्ज किए गए. यहां 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 82 करोड़ रुपये की ठगी सामने आई.