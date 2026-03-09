Advertisement
मुंबई में ATS ने अचानक मारा छापा, इन मुस्लिम छात्रों पर ऑनलाइन कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप

Maharashtra News: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने तीन मुस्लिम स्टूडेंट्स की कट्टरपंथी कंटेंट से जुड़े होने के आरोप में जांच की. आरोप है कि ये तीनों स्टूडेंट्स कथित तौर पर ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे, जिसमें आतंकी संगठनों से जुड़े पोस्ट, वीडियो और डिजिटल पब्लिकेशन शेयर करना और उनसे बातचीत करना शामिल था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 09, 2026, 12:36 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Maharashtra News: महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने सोमवार को मुंबई में तीन जगहों पर बैन आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) के संदिग्ध ऑनलाइन प्रोपेगैंडा से जुड़े एक मामले में तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर कट्टरपंथी कंटेंट से जुड़े होने के आरोप में तीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जांच के दायरे में हैं.

तलाशी सोमवार देर शाम शुरू हुई और मंगलवार सुबह तक जारी रही, जिसमें टीमों ने JeM और ISIS प्रोपेगैंडा हैंडल से जुड़ी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में खास इंटेलिजेंस इनपुट के बाद कुर्ला, शिवाजी नगर और गोवंडी में मिलकर छापेमारी की. सूत्रों ने बताया कि सभी संदिग्ध, जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच है, कथित तौर पर ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे, जिसमें आतंकी संगठनों से जुड़े पोस्ट, वीडियो और डिजिटल पब्लिकेशन शेयर करना और उनसे बातचीत करना शामिल था.

तीनों संदिग्ध कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से दो अपने फाइनल ईयर में हैं और एक जूनियर है. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चलता है कि युवा ऑनलाइन कंटेंट के ज़रिए खुद को रेडिकलाइज़ कर सकते हैं और कथित तौर पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप्स का हिस्सा थे, जिसमें टेलीग्राम पर चैनल भी शामिल हैं, जिनके बैन किए गए संगठनों से आइडियोलॉजिकल लिंक होने का शक है। इन्वेस्टिगेटर्स का आरोप है कि ये तीन लोग, जो करीबी दोस्त बताए जा रहे हैं, ऐसे ही एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कथित तौर पर कई विदेशी नागरिक और ISIS और JeM स्लीपर नेटवर्क से जुड़े हैंडलर या फैसिलिटेटर कहे जाने वाले लोग शामिल थे.

सूत्रों ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिबंधित संगठन JeM के चीफ मसूद अज़हर से जुड़े ऑडियो और वीडियो क्लिप उस एन्क्रिप्टेड ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें ये युवा एक्टिव थे. खबर है कि इस मटीरियल में पिछले भाषणों के वीडियो हिस्से, लिखे हुए पोस्ट और क्लोज्ड चैनल के ज़रिए शेयर किया गया दूसरा कंटेंट शामिल था. अधिकारियों का दावा है कि इस मटीरियल में कथित तौर पर भड़काऊ बयान, जिहादी सोच का गुणगान और सुरक्षा बलों के खिलाफ बयानबाजी थी, जिसका मकसद ग्रुप के सदस्यों को सोच के आधार पर प्रभावित करना था. JeM से जुड़े मटीरियल के अलावा, संदिग्धों पर ISIS से जुड़ा प्रोपेगैंडा भी इस्तेमाल करने का आरोप है। इसमें ऑनलाइन मैगज़ीन के ट्रांसलेट किए गए हिस्से, पुराने स्पोक्सपर्सन के नाम से ऑडियो मैसेज, पिछले हमलों को बढ़ावा देने वाले वीडियो और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले डिजिटल पोस्टर शामिल हैं. जांच करने वालों का यह भी आरोप है कि युवाओं ने इस कंटेंट का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों और ग्रुप्स के साथ शेयर किया था, और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कमेंट्स और एंटी-एस्टैब्लिशमेंट मैसेज मिले थे. चल रही जांच के हिस्से के तौर पर इस मटीरियल की अभी जांच की जा रही है.

तलाशी के दौरान, ATS ने संदिग्धों के घरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, राउटर और मॉडेम जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए. ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग डेटा और दूसरी डिजिटल एक्टिविटी के सबूत के लिए इनकी जांच की जा रही है. कई दूसरे लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कितने और किस हद तक शामिल थे.

इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि जिस एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ग्रुप में तीन युवक कथित तौर पर एक्टिव थे, उसने रेडिकलाइज़ेशन का एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो किया, जिसकी शुरुआत इमोशनल वीडियो और चुनिंदा आइडियोलॉजिकल कंटेंट से हुई, जिसका मकसद पीड़ित होने और शिकायत की भावना पैदा करना था. कंटेंट में अक्सर पिछले हमलावरों को "शहीद" बताया जाता था और युवा सदस्यों में मकसद और अपनापन जगाने के लिए मोटिवेशनल मैसेज का इस्तेमाल किया जाता था. समय के साथ, यह हिंसा को सही ठहराने के लिए डिटेल्ड लेक्चर, डिजिटल पब्लिकेशन और भाषणों तक बढ़ गया. सदस्यों को रिएक्ट करने, चर्चाओं में हिस्सा लेने और मटीरियल सर्कुलेट करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, जिससे आइडियोलॉजिकल मजबूती और भाईचारे का एक बंद इकोसिस्टम बनता था। अधिकारियों का मानना ​​है कि ऐसे नेटवर्क में लगातार एक्सपोजर और साथियों की मान्यता धीरे-धीरे लोगों को कंटेंट के पैसिव कंज्यूमर से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के एक्टिव प्रोपेगेटर में बदल सकती है.

अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन और एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगैंडा के सर्कुलेशन की बड़ी जांच का हिस्सा है. सूत्रों ने बताया कि कुछ महीने पहले, एंटी-नेशनल ऑनलाइन कंटेंट की एक अलग जांच के दौरान, सिक्योरिटी एजेंसियों ने गोवंडी, कुर्ला और मुंबई के दूसरे हिस्सों में कथित तौर पर एक्टिव एक सेल्फ-रेडिकलाइज़्ड ग्रुप की पहचान की थी। उस इंटेलिजेंस को बाद में ATS के साथ शेयर किया गया, जिसने सर्विलांस और टेक्निकल मॉनिटरिंग बढ़ा दी.

