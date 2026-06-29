/UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा

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Maharashtra Uniform Civil Code: महाराष्ट्र विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. भाजपा विधायक देवयानी फरांदे ने सदन में मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, तीन तलाक कानून के प्रभावी अमल और राज्य में UCC लागू करने का मुद्दा उठाया. महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए UCC के अध्ययन के लिए एक सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है. विधानसभा में बोलते हुए देवयानी फरांदे ने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए कानून बनने के बावजूद महाराष्ट्र में इसका प्रभावी पालन नहीं हो रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बहुविवाह और तलाक से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. फरांदे ने सरकार से मांग की कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि कानून का सही तरीके से पालन सुनिश्चित हो सके. वहीं, समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है. हाल ही में भाजपा विधायक देवयानी फरांदे ने दो-तीन मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक और तलाक के मामले को लेकर सदन में लक्ष्यवेधी प्रस्ताव पेश किया था.
सना मलिक के इस बयान पर मचा था बवाल
उन्होंने सदन में बयान देते हुए बहुविवाहों को लेकर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कानूनों की तरह भारत में भी लागू करना चाहते हैं. इस पर NCP (अजित पवार गुट) की विधायक सना मलिक ने पलटवार करते हुए बहुविवाह के कानून को कुरान की तरफ से दी गई इजाजत के तहत बनाए गए कानून कानून बताया था. इस पर विवाद खड़ा हो गया. सना मलिक ने कहा था कि बहुविवाह को लेकर पाकिस्तान का रेफरेंस न दें, बल्कि रेफरेंस देना है तो कुरान का दें. सना ने आगे कहा कि पाकिस्तान में भी बहुविवाह को लेकर कुरान के मुताबिक ही कानून बने हैं. सना मलिक के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया. लोगों ने सना मलिक को बहुविवाह का समर्थन करने को लेकर तनकीद का निशाना बनाया.
BJP शासित राज्यों में UCC लाने की तैयारी
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी शासित अधिकांश राज्यों में एक-एक कर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है और विधानसभाओं में UCC को लेकर बिल पास कराए जा रहे हैं. साथ ही UCC को लागू करने के लिए समिति भी बनाई जा रही है, ताकि वह समाज के लोगों, बुद्धिजीवियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और आपत्तियों को सामने लाए, जिसके बाद UCC को बेहतर तरीके से लागू किया जाए. वहीं, मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ है, क्योंकि इस कानून के तहत तलाक, संपत्ति, एडोप्शन आदि के कानून बदले जाएंगे और भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में मुस्लिम समुदाय को अपने पारिवारिक मामलों से जुड़े मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सुलझा लिया जाता है.