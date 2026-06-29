Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा

UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा

Maharashtra Uniform Civil Code: महाराष्ट्र विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बहस तेज हो गई है. भाजपा विधायक देवयानी फरांदे ने मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, तीन तलाक कानून के पालन और बहुविवाह के मुद्दे उठाए. वहीं, राज्य सरकार ने UCC के अध्ययन के लिए समिति बनाने का फैसला किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:27 PM IST
UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा
muslim news8 min ago
2
muslim news46 min ago
3
Modi Eid Ul Adha Greetings To Mojtaba Khamenei1 hr ago
4
Pakistan News3 hrs ago
5
delhi assault case7:47 AM IST