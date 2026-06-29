/UCC को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, समिति गठन के ऐलान से बढ़ी चर्चा

सना मलिक के इस बयान पर मचा था बवाल

उन्होंने सदन में बयान देते हुए बहुविवाहों को लेकर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कानूनों की तरह भारत में भी लागू करना चाहते हैं. इस पर NCP (अजित पवार गुट) की विधायक सना मलिक ने पलटवार करते हुए बहुविवाह के कानून को कुरान की तरफ से दी गई इजाजत के तहत बनाए गए कानून कानून बताया था. इस पर विवाद खड़ा हो गया. सना मलिक ने कहा था कि बहुविवाह को लेकर पाकिस्तान का रेफरेंस न दें, बल्कि रेफरेंस देना है तो कुरान का दें. सना ने आगे कहा कि पाकिस्तान में भी बहुविवाह को लेकर कुरान के मुताबिक ही कानून बने हैं. सना मलिक के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया. लोगों ने सना मलिक को बहुविवाह का समर्थन करने को लेकर तनकीद का निशाना बनाया.