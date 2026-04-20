"मुंबई में हो रहा स्कूल जिहाद", अपनी ही सरकार को घेरकर फंस गए BJP नेता किरीट सोमैया

Mumbai News: अक्सर अपने विवादित बयानों और मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के फायरब्रांड नेता किरीट सोमैया एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार किरीट सोमैया ने मुंबई के स्कूलों को हैरान करने वाला दावा किया. सोमैया ने एक नया शिगूफा छोड़ते दावा किया कि यहां पर कथित तौर पर "स्कूल जिहाद" हो रहा है. बीजेपी के सीनियर नेता के इस आपत्तिजनक और विवादित बयान से महाराष्ट्र और देश का सियासी माहौल गरमा गया है.

मुंबई में अपनी मुलुंड स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किरीट सोमैया ने दावा किया कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध स्कूल संचालित हो रहे हैं. उनके मुताबिक, बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने शहरभर में करीब 164 गैर कानूनी स्कूलों की पहचान की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से लगभग 150 संस्थान कथित तौर पर मुस्लिम जमीन माफिया से जुड़े हुए हैं.

"मुंबई 15 साल से जिहाद फैलाया जा रहा है"

किरीट सोमैया ने कहा कि इन स्कूलों को बिना किसी आधिकारिक अनुमति या सरकारी मंजूरी के चलाया जा रहा है. उनका यह भी दावा है कि कुछ स्थानों पर इन स्कूलों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरगर्मियों के जरिए "जिहाद" फैलाने की कोशिश की जा रही है. भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता ने यह भी कहा कि इस तरह की सरगर्मिया कोई नई नहीं हैं, बल्कि पिछले करीब 15 सालों से हो रही हैं. सोमैया के मुताबिक, गोवंडी, मलाड और कुर्ला जैसे इलाकों में ऐसे स्कूलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है.

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इस मुद्दे पर किरीट सोमैया ने नगर निगम पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 सालों से महानगर पालिका में भ्रष्टाचार की वजह से ही इस तरह की सगर्मियों को बढ़ावा मिला है. सोमैया के मुताबिक, पहले जमीनों पर कब्जा किया गया और फिर धीरे-धीरे उन पर निर्माण कार्य किया और फिर इस तरह के संस्थान खड़े किए गए हैं. सोमैया ने अपने बयान में "लैंड जिहाद" के बाद अब "स्कूल जिहाद" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है.

"15 सालों से बीजेपी सत्ता में है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन"

वहीं, किरीट सोमैया के इस दावे पर कई विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि अगर मुंबई में पिछले 15 सालों से ऐसा हो रहा है तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है. विपक्षी दलों का कहना है कि 2014 से अब तक महाराष्ट्र में बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रही है, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही, अगर "स्कूल जिहाद" हो रहा था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

सोमैया अक्सर देते रहे हैं मुस्लिम विरोधी बयान

यह पहली बार नहीं है जब किरीट सोमैया ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं. लंबे समय से वह ऐसे शब्दों और आरोपों का इस्तेमाल करते रहे हैं, जिन्हें लेकर उन पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगते रहे हैं. उनके हालिया बयान ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है कि सियासत में इस तरह की भाषा का क्या असर पड़ता है?

किरीट सोमैया ने बीते दिनों दावा किया था कि मुंबई में कथित "स्कूल जिहाद" का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध स्कूल चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन संस्थानों का इस्तेमाल "जिहाद फैलाने" के लिए किया जा रहा है. इससे पहले भी वह "लैंड जिहाद, वोट जिहाद और लव जिहाद" जैसे शब्दों का लगातार इस्तेमाल करते रहे हैं, जिन पर विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठन आपत्ति जताते रहे हैं.

सोमैया के बयानों में अक्सर मुस्लिम आबादी, मदरसों, मस्जिदों और कथित घुसपैठियों को लेकर आरोप देखने को मिलते हैं. कई मौकों पर उन्होंने यह तक कहा कि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और इससे सामाजिक संतुलन प्रभावित होगा. इसके अलावा मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और मुस्लिम संस्थानों पर भी गंभीर आरोप लगाए. किरीट सोमैया के नफरती बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी के अंदर ही उनकी किरकिरी हो जाती है. वहीं, बीते दिनों जलगांव में नफरती बयानों को लेकर विरोध भी हुई था.

युद्धपोत कोष से गबन के लग चुके हैं सोमैया पर आरोप

बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया पर कई मुकदमें भी दर्ज हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामें में किरीट सोमैया ने अपने ऊपर कुल 10 मामलों के दर्ज होने का जिक्र किया था. ये मामले मुख्य रूप से प्रदर्शन, धरना, रेल रोकने और एक मानहानि से जुड़े थे. इनमें से किसी में सजा नहीं हुई है. इसके अलावा 2022 में युद्धपोत से जुड़े एक कोष के कथित गबन का मामला सामने आया था, लेकिन आर्थिक अपराध शाखा ने दो बार जांच के बाद किरीट सोमैया कि खिलाफ मामले को बंद करने की रिपोर्ट दी. जांच जेंसियों की दो बार क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद आखिरकार अदालत ने उन्हें राहत दे दी.

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