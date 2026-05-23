'कुर्बानी घर में मनाओ, सड़क पर नहीं, वरना...' BJP मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी धमकी

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बकरीद पर गोहत्या और गोमांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं, कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, ताकि गोहत्या के नाम पर होने वाली हिंसा और तनाव को रोका जा सके. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने बकरीद को लेकर शनिवार (13 मई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गोहत्या, गोमांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. उन्होंने यह भी कहा कि बकरीद पर, लोगों को अपने घरों में ही जश्न मनाना चाहिए, न कि सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर गोहत्या करनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गोहत्या या गोमांस बेचने में लिप्त पाया जाता है तो "राज्य सरकार महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार है."
वहीं, दूसरी ओर देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग गाय की कुर्बानी की बात तो छोड़िए, वे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, ताकि गोहत्या के नाम पर गरीब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बंद हो और हिंदू-मुस्लिम की नफरत भरी सियासत पर परमानेंट ताला लग सके. लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इस बीच इकबाल अंसारी, जो एक प्रमुख स्थानीय हस्ती और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी हैं, ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से ईद-उल-अज़हा के दौरान गाय की कुर्बानी से बचने का आग्रह किया. अंसारी ने सरकार से औपचारिक रूप से यह भी अनुरोध किया है कि गाय को भारत का "राष्ट्रीय पशु" और "राष्ट्रीय विरासत" घोषित किया जाए, यह तर्क देते हुए कि कानूनी संवैधानिक दर्जा देने से गाय से संबंधित सतर्कता और भीड़ द्वारा हिंसा के मामलों पर निश्चित रूप से रोक लग जाएगी.
उन्होंने कहा, "यह हमारे राष्ट्र, हिंदू धर्म और इस्लाम से जुड़ा मामला है। हालांकि ईद-उल-अज़हा के दौरान कुर्बानी पीढ़ियों से इस्लामी परंपराओं का एक अभिन्न अंग रही है, लेकिन हमें अपने देश के कानूनों का सम्मान करना चाहिए। मुसलमानों को कभी भी ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध है। भारत में, हमारे हिंदू भाई गाय को 'गौमाता' के रूप में पूजते हैं. अगर हम उसका दूध पीते हैं, तो वह मां का दर्जा रखती है. हमें इस उपकार का सम्मान के साथ बदला चुकाना चाहिए.