BJP के मंत्री क्यों सूअर पालने की दे रहे हैं सलाह! मुस्लिम समाज और मदरसों के खिलाफ विवादित बयान

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विवादित नेता नीतेश राणे ने मुस्लिम समाज और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं. साथ ही उन्होंने हिंदू समुदाय से अपील की कि आप लोग जिस तरह घर में कुत्ते पालते हैं, उसी प्रकार घर में सूअर पालना शुरू कर दें, जिससे हरे सांप (मुसलमान) निकल जाएंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Maharashtra News: अपने विवादित और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए बदनाम नितेश राणे ने इस बार मुंब्रा इलाके में जाकर मुस्लिम समाज और मदरसों के लेकर जहर उगला है. उन्होंने मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मदरसों में बैठकर इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाया जाता वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हरे सांप को दूर करना है, तो घर में पालतू कुत्ते की तरह सूअर को पालिए.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रतिनिधि शहर युनूस शेख ठाणे हाल ही में महानगरपालिका के मुंब्रा इलाके से कॉर्पोरेट का इलेक्शन में जीत हासिल की. शहर युनूस शेख ने इस जीत के बाद एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे. इसी बयान को लेकर नितेश राणे ने कहा कि जो आज कल भाषण में बोल रहे हैं, ठीक है आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा लोक प्रतिनिधि बन गए तो इसको वहां हरा कर देंगे कहते हैं. उन्होंने आगे कहा कोई बात नहीं वह लोकप्रतिनिधि है, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहूंगा. लेकिन उसकी विचारधारा महत्वपूर्ण है.
नितेश राणे ने कहा "इन्हें बचपन से मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में बैठकर इन्हें डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाया जाता, वहां आतंकवादी तैयार किए जाते हैं. उसके बाद उन लोगों की जुबान से ऐसे शब्द बाहर आते हैं. तब इन्हें लगता है, इन्हें हरा कर देंगे. तभी तो कहा ना इन सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और इन सभी आतंकवादियों को बाहर निकालो. आप थोड़ा रुकिए, हम धर्मांतरण कानून लेकर आए ना अब अगला नंबर मदरसों का है." नितेश राणे ने फिल्मी डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि वह धुरंधर का डायलॉग है ना! यह देवा भाऊ का महाराष्ट्र है, यह घुसेगा भी और मरेगा भी.
नितेश राणे ने कहा "हम महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए. अब कोई हमारी हिंदू बहन को तिरछी नजर से देखें. अब आने दो किसी भी शाहरुख खान आमिर खान को 7 साल जेल में रहेंगे साबुन भी नहीं उठा पाएंगे मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को समझना. आप सभी से विनती जैसे आप घर में पालतू कुत्ते पालते हैं, वैसे ही सूअर पालना भी शुरू करिए. राज्य सरकार से विनती करिए वराह को पालतू जानवर का दर्जा दीजिए. दो तीन घंटे में मुंब्रा देवी खाली हो जाएगी."
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे ने इस बार मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में जाकर विवादित बयान दिया है. मुंब्रा मुस्लिम बहुल इलाका है. वहां. नीतेश राणे एक कार्यक्रम में गए थे. नीतेश राणे वहां एलान करते नज़र आए कि हमने इस्लामपुर का ईश्वरपुर किया है. अब मुंब्रा की बारी है.