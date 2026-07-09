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UCC पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मसौदा तैयार करने के लिए बनी खास समिति

Maharashtra UCC Committee: महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है. यह समिति विभिन्न वर्गों से राय लेकर मसौदा तैयार करेगी. वहीं, मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने UCC का विरोध जताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:59 PM IST
UCC पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मसौदा तैयार करने के लिए बनी खास समिति
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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