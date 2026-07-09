/UCC पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मसौदा तैयार करने के लिए बनी खास समिति

इससे पहले बंगाल और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे भारतीय जनता पार्टी के जेर-ए-इंतजाम वाले सूबों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए कमेटियां गठित की गई हैं. इन कमेटियों का मकसद कानून का मसौदा (Draft) तैयार करना है. साथ ही ये कमेटियां अपने-अपने राज्यों में मजहबी, सोशल और दीगर रहनुमाओं के साथ बैठक करके, उनकी ऐतराजात को सुनेंगी और उसी के मुताबिक UCC कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार करेंगे. हालांकि UCC कानून का हर सूबों में मुस्लिम सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मुखालिफत की है. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि हिंदुस्तान में UCC जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है और यह कानून मुस्लिम बिरादरी के मजहबी हकूकों पर हमला है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून की मुखालिफत करते हुए कई बार कह चुके हैं कि यह UCC के रूप में मुस्लिम बिरादरी पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश है.