/UCC पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, मसौदा तैयार करने के लिए बनी खास समिति

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Maharashtra UCC Committee: बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है. वजीर-ए-आला (मुख्यमंत्री) देवेंद्र फडनवीस ने आज महाराष्ट्र राज्य में यूसीसी नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना देसाई की अगुवाई में समिति का ऐलान किया है. समिति में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 3 साबिक जजों, एक संवैधानिक एक्सपर्ट, एक साबिक ब्यूरोक्रेट और दो सोशल सेक्टर से आने वाले लोगों को जगह दी गई है.
वजीर-ए-आला देवेन्द्र फड़णवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में यह ऐलान किया. सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज रंजना देसाई की सदारत वाली कमेटी में ये सदस्य होंगे. हाईकोर्ट के साबिक जज आर.सी. चव्हाण, हाईकोर्ट के साबिक जज एस.जी. महेरे, साबिक सीएस डी.के. जैन, साबिक महाधिवक्ता (AG) बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री रमेश पतंगे, शिक्षाविद् डॉ. सुवर्णा रावल को जगह दी गई है.
इससे पहले बंगाल और मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे भारतीय जनता पार्टी के जेर-ए-इंतजाम वाले सूबों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के लिए कमेटियां गठित की गई हैं. इन कमेटियों का मकसद कानून का मसौदा (Draft) तैयार करना है. साथ ही ये कमेटियां अपने-अपने राज्यों में मजहबी, सोशल और दीगर रहनुमाओं के साथ बैठक करके, उनकी ऐतराजात को सुनेंगी और उसी के मुताबिक UCC कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार करेंगे. हालांकि UCC कानून का हर सूबों में मुस्लिम सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मुखालिफत की है. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि हिंदुस्तान में UCC जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है और यह कानून मुस्लिम बिरादरी के मजहबी हकूकों पर हमला है. वहीं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून की मुखालिफत करते हुए कई बार कह चुके हैं कि यह UCC के रूप में मुस्लिम बिरादरी पर हिंदू सिविल कोड थोपने की कोशिश है.