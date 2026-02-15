Advertisement
'Tipu Sultan पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही BJP'; कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप

Congress on Tipu Sultan Shivaji Maharaj Row: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान  और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड और ध्रुवीकरण की सियासत का आरोप लगाया. कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ करती थी, लेकिन अब सियासी फायदे के लिए विरोध कर रही है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:52 PM IST

महाराष्ट्र कांग्रेस नेता सचिन सावंत (फाइल फोटो)

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर इतिहास और वर्तमान आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं, और इस बार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सीधे निशाना साधते हुए उसे 'दोहरे मापदंड' और ध्रुवीकरण की सियासत करने के आरोप लगाए. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेता सचिन सावंत ने इतवार (15 फरवरी) को BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक तारीखी शख्सियतों को अलग-अलग तरीके से पेश कर रही है.

यह विवाद तब तेज हुआ जब कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के जरिये छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान से की. टीपू सुल्तान की छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करने पर बीजेपी आग बबूला हो गई. सचिन सावंत ने एक बयान में कई उदाहरण देते हुए दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने पहले सार्वजनिक जगहों और आधिकारिक मंचों पर टीपू सुल्तान से जुड़े तथ्यों, विचारों का हवाला देते हुए समर्थन किया था. उन्होंने अकोला और मुंबई के नगर निकायों में पारित प्रस्तावों और पुराने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि BJP के कुछ नेताओं ने कथित तौर पर टीपू सुल्तान की तारीफ भी की थी और उनसे जुड़ाव दिखाया था.

यह भी पढ़ें: टीपू सुल्तान ने सावरकर की तरह आंग्रेजो को लव लेटर नहीं लिखा, जंग लड़ी थी....ओवैसी को क्यों कहनी पड़ी ये बात

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि BJP का मौजूदा विरोध सियासी रूप से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि पार्टी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ करती थी, लेकिन अब ध्रुवीकरण के एजेंडे के तहत उन्हें नकारात्मक रूप से पेश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "इस पाखंड को क्या नाम दिया जाए? टीपू सुल्तान भगवान राम के नाम वाली अंगूठी पहनते थे." कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर 'विकृत धार्मिक राजनीति' करने और मतदाताओं को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश का भी आरोप लगाया.

बीजेपी पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए सावंत ने दावा किया कि साल 2012 में अकोला नगर निगम में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पूर्व महापौर और वर्तमान बीजेपी अकोला चुनाव प्रभारी विजय अग्रवाल ने स्थायी समिति हॉल का नाम 'शहीद-ए-वतन शेर-ए-मैसूर टीपू सुल्तान' रखने का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने बीजेपी पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगाया, जिससे उन्हें सियासी माइलेज मिल सके और धुव्रीकरण कर सत्ता में काबिज रह सकें.

विवाद का ताजा केंद्र मालेगांव नगर निगम की उप महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की फोटो लगाए जाने से जुड़ा है, जिस पर शनिवार (14 फरवरी) को शिवसेना पार्षदों और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया. इस मुद्दे पर बोलते हुए सचिन सावंत ने दावा किया कि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने भी टीपू सुल्तान के मकबरे का दौरा किया था और आगंतुक पुस्तिका में उनकी तारीफ में विचार लिखे थे.

उधर, बुलढाणा में मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने विवाद पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और 'स्वराज' की अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए इसी तरह के आदर्शों का हवाला दिया था और दावा किया कि उनकी लड़ाई शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित थी. हालांकि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तुलना को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करना निंदनीय है और कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए.

टीपू सुल्तान इतिहास की एक विवादास्पद शख्सियत रहे हैं. एक वर्ग उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वीर योद्धा मानकर सम्मान देता है, जबकि दूसरा वर्ग दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना करता है. इसके उलट, छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी सैन्य प्रतिभा के साथ-साथ परोपकार और सामाजिक कल्याण पर आधारित प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है.

यह भी पढ़ें: BJP नेता ने टीपू सुल्तान को बताया हिंदू विरोधी, ओवैसी पर बोला हमला

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Maharashtra newsTipu Sultancongressmuslim news

