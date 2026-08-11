/बिलाल मस्जिद में सचिन अहीर का जोरदार इस्तकबाल, मौलाना ने खोल दी अल्पसंख्यकों के मुद्दों की फाइल!

उन्होंने डिप्टी स्पीकर से गुजारिश की कि वे भविष्य के लिए मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखें. मौलाना ने समुदाय की समस्याओं को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका समाधान निकाला जा सके. मौलाना मोइन मियां अशरफी ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी कई चिंताओं को भी सामने रखा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और जन-प्रतिनिधि समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे और उन्हें हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. डिप्टी स्पीकर सचिन अहीर ने मौलाना की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यकों से जुड़े जो भी मुद्दे उनके ध्यान में लाए जाएंगे, उन पर वे काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे.