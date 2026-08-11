/बिलाल मस्जिद में सचिन अहीर का जोरदार इस्तकबाल, मौलाना ने खोल दी अल्पसंख्यकों के मुद्दों की फाइल!

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Sachin Ahir Bilal Mosque Visit: महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सचिन अहीर का मुंबई की बिलाल मस्जिद में स्वागत किया गया. इस दौरे के दौरान मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना मोइन मियां अशरफी ने उनका स्वागत किया और उनसे अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की गुजारिश की. बैठक के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी डिप्टी स्पीकर के सामने अपनी शिकायतें और मांगें रखीं. मौलाना मोइन मियां अशरफी ने डिप्टी स्पीकर सचिन अहीर से अपील की कि वे मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दें.
उन्होंने डिप्टी स्पीकर से गुजारिश की कि वे भविष्य के लिए मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखें. मौलाना ने समुदाय की समस्याओं को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि उनका समाधान निकाला जा सके. मौलाना मोइन मियां अशरफी ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी कई चिंताओं को भी सामने रखा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और जन-प्रतिनिधि समुदाय की समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे और उन्हें हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे. डिप्टी स्पीकर सचिन अहीर ने मौलाना की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि अल्पसंख्यकों से जुड़े जो भी मुद्दे उनके ध्यान में लाए जाएंगे, उन पर वे काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे.
मुस्लिम समाज के लोगों ने की ये मांग
सचिन अहीर ने कहा कि वे मौजूदा सरकार में भी अपने कर्तव्यों को उसी लगन से पूरा करेंगे जैसा उन्होंने पिछली सरकारों के साथ काम करते हुए दिखाया था. उन्होंने समुदाय के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें हल करने की हर संभव कोशिश की जाएगी. बैठक के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी डिप्टी स्पीकर के सामने अपनी मांगें और शिकायतें रखीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी समस्याओं को संबंधित सरकारी विभागों तक पहुंचाया जाएगा. मस्जिद में मौजूद लोगों ने सचिन अहीर का गर्मजोशी से स्वागत भी किया.