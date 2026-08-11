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बिलाल मस्जिद में सचिन अहीर का जोरदार इस्तकबाल, मौलाना ने खोल दी अल्पसंख्यकों के मुद्दों की फाइल!

Sachin Ahir Bilal Mosque Visit: महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सचिन अहीर का मुंबई की बिलाल मस्जिद में स्वागत किया गया. मौलाना मोइन मियां अशरफी ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाए. सचिन अहीर ने भरोसा दिलाया कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दे उनके ध्यान में लाए जाएंगे, तो वे उन पर काम करेंगे.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 11, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:35 PM IST
बिलाल मस्जिद में सचिन अहीर का जोरदार इस्तकबाल, मौलाना ने खोल दी अल्पसंख्यकों के मुद्दों की फाइल!

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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