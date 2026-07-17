/महाराष्ट्र में UCC पर सियासी घमासान, अब एक रुक्नी कमेटी बनाएगी रिपोर्ट

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Maharashtra UCC Row: महाराष्ट्र में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सियासत गरमा गई है. जिस मुद्दे को लेकर लंबे अरसे से मुल्क में बहस चल रही है, अब उसे आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक रुक्नी कमेटी बनाने का एलान कर दिया है. हुकूमत का कहना है कि यह कमेटी यूसीसी से जुड़े तमाम पहलुओं का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन मुखालिफ जमातें इसे मजहबी आजादी और पर्सनल लॉ में दखल की कोशिश बता रही हैं. इसी वजह से सदन से लेकर सियासी गलियारों तक इस मसले पर तीखी बहस शुरू हो गई है.
महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक देवयानी फरांदे ने मुस्लिम औरतों की हिफाजत, तीन तलाक कानून के अमल और रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड करने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए कानून बनने के बावजूद महाराष्ट्र में उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है. उनके मुताबिक मुस्लिम महिलाओं पर ज़्यादती, बहुविवाह और तलाक से जुड़े मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है. उन्होंने हुकूमत से मांग की कि मुस्लिम महिलाओं की हिफाजत के लिए सख्त और असरदार कदम उठाए जाएं, ताकि कानून पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित हो सके.
इस मसले पर जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने सदन को बताया कि महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं और उससे जुड़े अलग-अलग पहलुओं का जायजा लेने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सरपरस्ती में एक सदस्यीय समिति बनाई जाएगी. यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और उसी के आधार पर आगे का फैसला किया जाएगा.
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध किया है. पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आज़मी ने साफ कहा कि किसी भी मजहब के पर्सनल लॉ में दखल मंजूर नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी बिरादरी के बुनियादी अधिकारों को प्रभावित करने या उन पर हमला करने की कोशिश की गई, तो समाजवादी पार्टी उसका पुरज़ोर विरोध करेगी. उनके मुताबिक धार्मिक मामलों में दखल देना सही रास्ता नहीं है और ऐसे कदमों से समाज में नई बहस और तनाव पैदा हो सकता है.
उधर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रिमंडल के सदस्य नितेश राणे ने समान नागरिक संहिता का खुलकर समर्थन किया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भारतीय संविधान पर भरोसा है, वे यूसीसी का विरोध नहीं करेंगे. राणे ने दावा किया कि जिस तरह कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए गए, उसी तरह समान नागरिक संहिता भी लागू की जाएगी. उनके इस बयान के बाद सदन के भीतर और बाहर सियासी बहस और तेज हो गई.
फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में यूसीसी एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे महिलाओं के हक, बराबरी और कानून के समान पालन से जोड़कर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरी सियासी जमातें इसे मजहबी आज़ादी और पर्सनल लॉ में दखल का मामला बता रही हैं. अब सबकी निगाहें उस एक सदस्यीय समिति पर टिकी हैं, जो इस पूरे मसले का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. माना जा रहा है कि उसी रिपोर्ट के बाद यह साफ होगा कि महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता को लेकर हुकूमत आगे किस दिशा में कदम बढ़ाती है.
रिपोर्ट-अश्विनी पांडेय, मुंबई