Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /महाराष्ट्र में UCC पर सियासी घमासान, अब एक रुक्नी कमेटी बनाएगी रिपोर्ट

महाराष्ट्र में UCC पर सियासी घमासान, अब एक रुक्नी कमेटी बनाएगी रिपोर्ट

Maharashtra UCC Committee Row: महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सियासी तकरार बढ़ती जा रही है. इस बीच फडणवीस हुकूमत ने UCC के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन करने के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सदारत में एक रुक्नी कमेटी बनाने का ऐलान किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 17, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:17 PM IST
महाराष्ट्र में UCC पर सियासी घमासान, अब एक रुक्नी कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
Image Credit: महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस (दाएं) के साथ गृह राज्यमंत्री योगेश कदम Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
महाराष्ट्र में UCC पर सियासी घमासान, अब एक रुक्नी कमेटी बनाएगी रिपोर्ट
Maharashtra news31 min ago
2
Saudi arabia news2 hrs ago
3
AIIMS Rishikesh2 hrs ago
4
Uttar Pradesh news12:56 PM IST
5
Uttara Pradesh News12:48 PM IST