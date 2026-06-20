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Maharashtra News Today: महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव करने का एक और मामला सामने आया है. इस बार ऐसा किसी दक्षिपंथी संगठन ने नहीं, बल्कि सरकार से जुड़ी एक संस्था ने किया है. महाराष्ट्र की इस घटना ने समान अवसर और भागीदारी के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि सरकार की मदद से चल रहे एक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों के लिए अप्लाई करना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है.
यह पूरा मामला महाराष्ट्र के एक सरकारी सहयोग प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसे महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (AMRUT) के तहत चलाया जा रहा है. यह संस्था राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और बहुजन कल्याण विभाग के मातहत काम करती है. इस पूरे मामले को विधायक रईस शेख ने उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि आवेदन करने के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल की संरचना ऐसी है कि मुस्लिम उम्मीदवार इस योजना में हिस्सा ही नहीं ले पा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, संस्था ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 30 जून तक ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में आवेदन आमंत्रित किए थे. इस योजना का मकसद नौजवानों को पेशेवर स्किल्स की ट्रेनिंग देना और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना है.
हालांकि, रईस शेख का कहना है कि पोर्टल की तकनीकी व्यवस्था की वजह से मुस्लिम नौजवानों का रजिस्ट्रेशन पूरा ही नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें सैकड़ों नौजवानों की शिकायतें मिली हैं, जिन्होंने इस कोर्स के लिए आवेदन करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके.
धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव के आरोप
रईस शेख के मुताबिक, आवेदन की शुरुआत में उम्मीदवारों से उनके धर्म और जाति की जानकारी मांगी जाती है. उनका आरोप है कि पोर्टल पर ज्यादातर ऑप्शन सिर्फ हिंदू समुदाय से जुड़ी जातियों के हैं, जबकि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं दिया गया है.
उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई उम्मीदवार फॉर्म भरता है, उससे धर्म और जाति से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है. उपलब्ध सूची में ज्यादातर हिंदू समुदायों के नाम दिखाई देते हैं. ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते और उनका आवेदन कैंसल हो जाता है. रईस शेख ने यह भी आरोप लगाया कि अगर कोई शख्स "Others" का ऑप्शन चुनता है, तो सिस्टम उसे अपने खुद ही अयोग्य घोषित कर देता है.
"फॉर्म में मुस्लिम का नहीं है ऑप्शन"
शिकायत करने वाले कई मुस्लिम नौजवानों ने विधायक को बताया कि रजिस्ट्रेश के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे सरकारी नीति के तहत इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पात्र हैं. जैसे ही उन्होंने "हां" चुना, उनके सामने 23 जातियों की एक लिस्ट खुल गई. अभ्यर्थियों के मुताबिक, इस लिस्ट में हिंदू, नेपाली, राजपूत, जाट और कई दूसरे समुदायों के नाम मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई ऑप्शन नहीं था. इसी वजह से बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवानों का आवेदन आगे नहीं बढ़ पाया, नतीजतन वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए.
मामले की शिकायत मिलने के बाद रईस शेख ने कहा कि उन्होंने संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बातचीत की है, और पूरे मामले में फौरन हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से चल रहे किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुस्लिम नौजवानों को बाहर रखना संस्था के वास्तविक उद्देश्य के खिलाफ है. उनके मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था उन नौजवानों के साथ नाइंसाफी है जो रोजगार और टेक्निकल ट्रेनिंग के जरिए अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं.