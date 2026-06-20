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ड्रोन ट्रेनिंग योजना से मुस्लिमों को दूर करने की साजिश, धर्म-जाति भरने पर कैंसल हो जाता है फॉर्म!

Muslims Discrimination in Drone Training Program Forms: महाराष्ट्र में सरकारी सहयोग से चल रहे ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुस्लिम नौजवानों के साथ भेदभाव के आरोप लगे हैं. विधायक रईस शेख का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल की संरचना ऐसी है कि मुस्लिम उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है. नतीजतन वह इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:48 PM IST
ड्रोन ट्रेनिंग योजना से मुस्लिमों को दूर करने की साजिश, धर्म-जाति भरने पर कैंसल हो जाता है फॉर्म!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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