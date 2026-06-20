"फॉर्म में मुस्लिम का नहीं है ऑप्शन"

शिकायत करने वाले कई मुस्लिम नौजवानों ने विधायक को बताया कि रजिस्ट्रेश के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे सरकारी नीति के तहत इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पात्र हैं. जैसे ही उन्होंने "हां" चुना, उनके सामने 23 जातियों की एक लिस्ट खुल गई. अभ्यर्थियों के मुताबिक, इस लिस्ट में हिंदू, नेपाली, राजपूत, जाट और कई दूसरे समुदायों के नाम मौजूद थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई ऑप्शन नहीं था. इसी वजह से बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवानों का आवेदन आगे नहीं बढ़ पाया, नतीजतन वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए.