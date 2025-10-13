Advertisement
पुलिस के सामने पशु व्यपारियों पर गौरक्षकों ने किया हमला, 24 घंटे बाद हुई FIR

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र में गौरक्षकों ने पशु व्यपारियों पर गौ-तस्करी के आरोप में कथित गौरक्षकों ने जान लेवा हमला किया. हैरानी की बात तो यह है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:06 PM IST

पुलिस के सामने पशु व्यपारियों पर गौरक्षकों ने किया हमला, 24 घंटे बाद हुई FIR

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र में गौरक्षकों ने कथित गोवंश की तस्करी के शक में ट्रक ड्राइवरों और उसके सहयोगी पर जानलेवा हमला किया. यहां दो आयशर (ट्रक) द्वारा साप्ताहिक बाजार से बैल ले जाने की खबर गौरक्षको को मिली. इस सूचना के आधार पर उन्होंने दोनों ट्रकों को रोककर ड्राइवर और उसके सहयोगी समेत पशु व्यपारियों पर जानलेवा हमला किया. 

यह घटना महाराष्ट्र के तालुका के लोंधेवाड़ी शिवरा की है. यहां बीते रविवार (12 अक्टूबर) की रात गौरक्षकों ने पुलिस के सामने ही बैलों की जोड़ी ले जा रहे ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी समेत पशु व्यापारियों के साथ मारपीट की. आयशर चालक पर पशु तस्करी के आरोप में लाठियों और लोहे की छड़ों से हमला किया गया. इस हमले के 24 घंटे बीत जाने के बाद तालुका पुलिस ने दस से बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

सिल्लोड के पशु व्यापारी सोमवार को वडोद बाजार से 21 जोड़ी बैल लेकर आयशर (ट्रक) से जालना, कुणपिंपलगांव होते हुए लातूर जिले के नालेगांव ले जा रहे थे. जालना के गौरक्षकों को यह सूचना मिली थी कि इन आयशरों में मवेशियों की तस्करी की जा रही है. इस सूचना के आधार पर गौरक्षकों ने अपने सैकड़ों सहयोगियों को बुलाया और बैलों की जोड़ी को ले जा रहे आयशर का पीछा किया. जिन व्यापारियों की पिटाई की गई उनके नाम निसार पटेल, शेख आसिफ, शेख रियाज, शेख आसिफ, शेख जाविद, शेख साजिद और मुख्तार कुरैशी हैं.

साथ ही स्थानीय अपराध शाखा की मदद से इन गौरक्षकों ने लोंधेवाड़ी शिवरा में दोनों आयशरों को रोका और चालक पर लाठियों, लोहे की छड़ों और पत्थरों से हमला किया. यानी इस अपराध में पुलिस भी गौरक्षकों की मदद कर रही थी. पुलिस की मौजूदगी में गौरक्षकों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट की. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब चालक पर पुलिस के सामने गौरक्षकों द्वारा हमला किया जा रहा था, पीड़ित चालक दया की भीख मांग रहे थे. लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की. इस घटना में चार-पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं, मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी मवेशियों को जब्त कर एक गौशाला में ले जाकर छोड़ दिया, वहीं, पशुओं को यहां लाने वाले चालक और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

