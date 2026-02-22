BJP ने मुस्लिम छात्रों का आरक्षण किया खत्म, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षण संस्थान में 5 परसेंट आरक्षण देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने बीते 17 फरवरी को शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 5 परसेंट देने वाले प्रावधान को खत्म कर दिया. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अधिवक्ता सैयद एजाज अब्बास नकवी द्वारा अधिवक्ता नितिन सतपुते के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला अल्पसंख्यक समुदाय से भेदभाव करने वाला है और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है. याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का यह फैसला इस मामले के संबंध में कोर्ट द्वारा दिए गए पुराने आदेश के खिलाफ है.
दरअसल, वर्ष 2014 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने एसईबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16% और निर्दिष्ट मुस्लिम जातियों के मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की थी. लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया, लेकिन शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर पिछड़े मुस्लिम छात्रों यानी एसईबीसी श्रेणी के मुसलमान छात्रों के लिए 5 परसेंट आरक्षण बरकरार रखा.
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वर्ष 2014 के उसी सरकारी आदेश के तहत मुस्लिम समुदाय की 50 चिन्हित जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग-ए (एसबीसी-ए) के तहत जाति सत्यापन और वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह माना था कि मुस्लिम समुदाय के ये 50 जातियों को एसईबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त मात्रात्मक डेटा मौजूद है.
हालांकि कांग्रेस और NCP ने वर्ष 2014 में यह आदेश दिया, जिसके बाद दिसंबर 2014 में यह समाप्त हो गया. उसके बाद भाजपा की अगुवाई वाली सरकार आ गई और इस संबंध में कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया. अब भाजपा सरकार ने उस प्रवधान को भी खत्म कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के 50 चिन्हित जातियों को जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त मिलते थे.