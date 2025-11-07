Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2992911
Zee SalaamIndian Muslim

मुंबई ब्लास्ट के 30 साल बाद 'टाइगर' पर सबसे बड़ा वार, SAFEMA के निशाने पर 400 करोड़ की जमीन समेत 17 संपत्तियां

Tiger Memon Property in Mumbai: तीन दहाई बाद भी 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले की जांच जारी है. इसी कड़ी में SAFEMA ने टाइगर मेमन की संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी है. टाइगर मेमन और उसके परिवार की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर नीलामी की तैयारी है. टाइगर मेमन से जुड़ी कई और संपत्तियों की भी निशानदेही की जी रही है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:12 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Mumbai Serial Blast 1993 Accused: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 12 मार्च 1993 भीषण बम धमाकों से दहल उठी थी. इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1,400 लोग घायल हुए थे. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, यह धमाके दाऊद इब्राहिम की D-कंपनी के जरिये कराए गये थे. इस मामले में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनस इब्राहिम और याकूब मेमन समेत 123 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों में से कई जेल में हैं तो वहीं दाऊद समेत कई फरार हैं.

मुंबई सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपियों में से एक टाइगर मेमन पर तीन दशक बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. टाइगर मेमन लंबे समय से फरार है. सरकार अब टाइगर मेमन और उसके परिवार के नाम पर दर्ज कई संपत्तियों को जल्द नीलामी के लिए रखेगी. स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स (फॉरफेचर ऑफ प्रॉपर्टी) एक्ट अथॉरिटी (SAFEMA) को विशेष टाडा अदालत से टाइगर मेमन और उसके परिवार की कुल 17 संपत्तियों का विवरण मिला है. इनमें से 8 संपत्तियों पर SAFEMA ने कब्जा कर लिया है, जबकि 4 संपत्तियां फिलहाल कोर्ट में चल रहे विवादों की वजह से अटकी पड़ी है. इसके अलावा बाकी 5 संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया अभी भी जारी है.

जब्त संपत्तियों में सेंट्रल मुंबई के माहिम इलाके की अल-हुसैनी बिल्डिंग के 3 फ्लैट भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यही वह इमारत है जहां टाइगर मेमन, उसके 5 भाई और उसकी मां रहा करते थे. इसी इमारत में बम धमाकों की साजिश की एक अहम बैठक हुई थी और यहीं टाइगर मेमन व उसके साथियों ने गाड़ियों में विस्फोटक भी लगाए थे. केंद्र सरकार के जरिये जब्त संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे कीमती संपत्ति 400 करोड़ की ज़मीन

SAFEMA को मिली सूची में सबसे अहम संपत्ति मुंबई के वकोला में कोले कल्याण इलाके में स्थित 10,000 वर्ग मीटर जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत 400 करोड़ रुपये बताई गई है. हालांकि, इस जमीन पर अभी तक SAFEMA का कब्जा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस पर अतिक्रमण है और यह दो इमारतों के बीच स्थित है. जिसको लेकर कोर्ट में मामला जारी है. 

टाइगर मेमन और उसके नेटवर्क से जुड़ी कई प्रमुख संपत्तियां भी SAFEMA की जांच के दायरे में हैं. इनमें बांद्रा में एक फ्लैट, कुर्ला के कपाड़िया नगर में 2 फ्लैट और साउथ मुंबई के मनीष मार्केट में 4 दुकानें शामिल हैं. मनीष मार्केट की ये दुकानें टाइगर मेमन और मोहम्मद डोसा के संयुक्त नाम पर हैं, जो फिलहाल कानूनी अपील के चलते फंसी हुई हैं. इसके अलावा जावेरी बाजार इलाके में मौजूद एक अन्य संपत्ति की भी निशानदेही की गई है, जिसे कब्जे में लेने की प्रक्रिया अभी जारी है.

1993 धमाकों का इतिहास

बता दें, 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया था. एक ही दिन में शहर के 12 अलग-अलग स्थानों पर हुए इन विस्फोटों में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे. इस आतंकी हमले का मुख्य आरोपी टाइगर मेमन घटना के बाद से फरार है और भारतीय जांच एजेंसियों, सेना के मुताबिक वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है. वहीं, उसके भाई याकूब मेमन को इसी साजिश में दोषी ठहराए जाने के बाद 2015 में फांसी दी जा चुकी है. परिवार के अन्य सदस्यों को भी टाडा अदालत द्वारा अलग-अलग सज़ाएं सुनाई गई थीं। अब SAFEMA धीरे-धीरे चिन्हित की गई सभी संपत्तियों को कब्जे में लेकर उनकी नीलामी की तैयारी में जुटा हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'गाना मजबूरी नहीं, अधिकार है'; वंदे मातरम विवाद में अबू आजमी का BJP को करारा जवाब

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Mumbai NewsMumbai Blast Case 1993Tiger Memonmuslim news

Trending news

Siddharthnagar up
"तुम 2 ले गए हो, हम तुम्हारी 10 लड़कियां लाएंगे"; Ex MLA के बयान पर इलाके में तनाव
Maharashtra news
'गाना मजबूरी नहीं, अधिकार है'; वंदे मातरम विवाद में अबू आजमी का BJP को करारा जवाब
Bollywood news
मटका थामे एंबुलेंस में दिखे जायद, मां जरीन के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड हुआ भावुक!
mosque explosion
Indonesia: स्कूल में बनी मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट; इतने लोग घायल
UP News
उमेश पाल मर्डर: बमबाज को पनाह, रेकी, साजिश… 4 आरोपी, 1 फैसला- HC ने जमानत की नामंजूर
ujjain news
200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को SC ने ठहराया सही, कहा- नमाज घर या कहीं..
muslim news
4 लाख में नहीं चलता है हसीन जहां का महीने का खर्चा; पति समी से भत्ता बढ़ाने की मांग
muslim news
Urdu स्कूलों ने वंदे मातरम न गाने का निकाला तोड़! सभी स्टूडेंट्स को भेजा घर
Saharanpur
Saharanpur से J&K के डॉ. अदील गिरफ्तार, श्रीनगर में लगाए थे जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर
Lakhimpur
Lakhimpur: रातों रात मुस्लिम किसानों की जमीनों पर बनाई झोपड़ियां, लगाया BJP का झंडा