एसी कोच में रेलवे स्टाफ ने यात्री की दाढ़ी खींची, टोपी फेंकी और मारा; मोबाइल भी छीना

Hate violence in Train: महाराष्ट्र में हफीजपेट रेलवे स्टेशन के आसपास काकीनाडा-शिरडी एक्सप्रेस में एक मुस्लिम यात्री के साथ रेलवे सटाफ के जरिये धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है. अब तक हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब रेलवे स्टाफ के इस तरह की घटनाओं में शामिल होना, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. 
 

 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:26 PM IST

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के हफीजपेट स्टेशन पर मंगलवार को मनमाड-काकीनाडा-शिरडी एक्सप्रेस में एक मुस्लिम मुसाफिर से रेलवे स्टाफ ने धार्मिक पहचान के आधार पर न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका मोबाइल और कैश भी छीन लिया.

लातूर के रहने वाले मोहम्मद इमरान काकीनाडा-शिरडी एक्सप्रेस से अपने घर जा रहे थे. वो एसी कोच में सफ़र कर रहे थे, इसी दौरान रेलवे के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की. रेलवे स्टाफ जेनरल टिकट पर एसी कोच में यात्रा कर रहे एक मुसाफिर के साथ मारपीट कर रहे थे, इमरान ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. इमरान की दाढ़ी खींची, और टोपी फेंक दी.  
इमरान के साथ यात्रा कर रहे उनके साथी आदिल खान के साथ भी मारपीट की गई, और उनका मोबाइल छीन लिया. हमलावरों ने इमरान का 32 हज़ार का मोबाइल और 12 हज़ार रुपये कैश भी छीन लिए.

मोहम्मद इमरान ने बताया कि जब उन्होंने टीटी से मदद मांगी तो किसी ने उनकी मदद नहीं की. उनका साथी बीदर स्टेशन आने पर उतर गया और जब इमरान ने वहां उतरना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां उतरने नहीं दिया. 

इस मामले में इमरान ने कहा है कि उन्हें इन्साफ चाहिए. ये सरासर जुल्म है कि किसी की टोपी- दाढ़ी देखकर लोग हमला कर रहे हैं. 

गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम यात्री के साथ ट्रेन में उनके धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट और भेदभाव का सामना करना पड़ा है. अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम महिला यात्री को देखकर लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. वहीँ कई यात्रियों को पीटने की खबर भी आ चुकी हैं. ऐसी घटनाओं के वीडियोज वायरल होते रहते हैं. 

 

इससे पहले ट्रेन में 3 मुस्लिम यात्रियों को एक पुलिस वाले के जरिये गोली मारने की घटना भी सामने आ चुकी है. इसके बावजूद रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है. 

इसे भी पढ़ें: UP में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लगाम, योगी सरकार को किया तलब

 

 

 

Hussain Tabish

