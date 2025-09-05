Halal Township विवाद पर बिल्डर्स ने दी आधी-अधूरी सफाई, चर्चा से अभी भी दूर है असल मुद्दा

Maharashtra Halal Township Controversy: देश में हलाल प्रॉडक्ट्स को लेकर विवाद होते रहता है. कुछ सियासी पार्टियां अपनी सियासत भी चमकाने में लगी रहती है. अब देश Halal Township की भी एंट्री हो गई है. दावा किया जा रहा है कि Halal Township के तहत सिर्फ मुसलमानों को ही फ्लैट दिया जा रहा है. यह पूरा मामला महाराष्ट्र का है, जहां हलाल टाउनशिप के नाम से एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था. इस विज्ञापन पर खूब हंगामा मचा हुआ है. ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मोहम्मदपुर को लेकर एक दावे ने और हंगामा खड़ा कर दिया.

दरअसल, मुंबई के कर्जत इलाके में एक हलाल टाउनशिप नाम की परियोजना का विज्ञापन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में सिर्फ मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल देने वाला बताया गया. वीडियो में साफ सुना और देखा जा सकता है कि एक हिजाब पहनी महिला कहती है कि समाज में अक्सर परिवार को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है लेकिन सुकून एम्पायर में बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलेगा और बुजुर्गों को देखभाल और प्यार. दावा है कि यहां निवेश करने से न सिर्फ पैसे, बल्कि परिवार का भविष्य भी सुरक्षित होगा.

विज्ञापन पर बवाल क्यों?

इस विज्ञापन पर बवाल हो गया और बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इसका विरोध किया. उन्होंने इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "यह विज्ञापन नहीं, जहर है. मुंबई के पास कर्जत में, सिर्फ मुस्लिम मजहब के लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाई जा रही है. राष्ट्र के भीतर एक अलग राष्ट्र की तरह है. कानूनगो ने महाराष्ट्र की सरकार से अपील की है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए.

Halal Township पर मुस्लिम बिल्डर्स ने क्या कहा?

इस बीच, महाराष्ट्र के मोहम्मदपुर में एक नेता ने मुस्लिम बिल्डरों पर हलाल फ्लैट बेचने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर पहुंच गई है. मुस्लिम बिल्डरों ने सुकुन एम्पायर के विज्ञापन पर सफाई दी है और बिल्डरों ने मोहम्मदपुर में हलाल फ्लैट बेचने का आरोप लगाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. बिल्डर्स का कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे अलग है.

हलाल पर एक बिल्डर ने दी सफाई

एक बिल्डर ने कहा कि 'हलाल' शब्द का गलत अर्थ निकाला गया है. इस्लाम में हलाल का मतलब है कि न ब्याज लिया जाए और न दिया जाए, जबकि घर खरीदने के लिए बैंक लोन पर ब्याज देना पड़ता है, जो इस्लाम में हराम माना जाता है. बिल्डर ने स्पष्ट किया कि सुकून एम्पायर किसी दूसरी जगह पर है और इसे लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं.

'साथ रहते हैं हिंदू-मुस्लिम'

वहीं, एक दूसरे बिल्डर ने कहा कि मुहमदापुर इलाके में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय शांति से रहते हैं. यहां 70 फीसद हिंदू और 30 फीसद मुसलमान रहते हैं और सभी अपने मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रोजेक्ट किसी भी समुदाय को अलग करने के लिए नहीं है और न ही यहां कोई बाहरी नागरिक शामिल है, सभी हिंदुस्तानी हैं.

हलाल टाउनशिप के समर्थन में उतरे यूजर्स

वहीं, मुंबई के कर्जत में हलाल टाउनशिप को लेकर विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग इसके समर्थन में भी उतर आए हैं. उनका कहना है कि जब मुसलमान हिंदू इलाकों में फ्लैट लेने जाते हैं, तो अक्सर उन्हें उनकी पहचान की वजह से मना कर दिया जाता है और दर-दर भटकना पड़ता है. ऐसे में अगर मुस्लिम बिल्डर्स अपने समुदाय के लिए अलग टाउनशिप बना रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? समर्थकों का तर्क है कि यह किसी को अलग करने के लिए नहीं, बल्कि सुविधा और सुरक्षा की वजह से है.

बाबा बागेश्वर और हिंदू ग्राम पर छिड़ गया संग्राम

कई यूजर्स ने इसे बाबा बागेश्वर की हिंदू ग्राम परियोजना से तुलना की और सवाल उठाया कि अगर हिंदुओं के लिए विशेष ग्राम बसाना स्वीकार्य है, तो मुस्लिमों के लिए हलाल टाउनशिप क्यों विवाद का विषय बन रही है? उनका कहना है कि आपत्ति अगर है तो दोनों योजनाओं पर समान रूप से होनी चाहिए, वरना इसे दोहरे मानदंड ही माना जाएगा.