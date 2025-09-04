Maharashtra: क्या है हलाल Township परियोजना, जिसपर हो रहा है बवाल

Halal Township Plan: देश में हलाल प्रोडक्ट को लेकर खूब राजनीति हो चुकी है. अब हलाल टाउनशिप परियोजना को लेकर विवाद हो रहा है. इस विवाद के जड़ में एर बार फिर हलाल शब्द है. दरअसल, मुंबई के पास कर्जत में एक टाउनशिप बनाने का ऐलान किया गया है, यह टाउनशिप परियोजना खास तौर पर मुस्लिम समुदाय की मान्यताओं और उनके तौर तरीकों को देखते हुए तैयार किया जाए गा. इस टाउनशिप परियोजना से जुड़ा एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

मुंबई के कर्जत में हलाल टाउनशिप परियोजना से जुड़े एक विज्ञापन पर कई लोग आक्रोशित हैं. इस परियोजना को विभाजनकारी बताया जा रहा है. यह टाउनशिप परियोजना मुसलमानों के लिए हलाल लाइफस्टाइल देने की बात कर रही है. इस पर विरोध व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के मेंबर प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने हलाल टाउनशिप वाला विज्ञापन का वीडियो भी डाला है.

भाजपा नेता ने महाराष्ट्र सरकार से की ये बड़ी मांग

भाजपा नेता प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यह विज्ञापन नहीं, जहर है. मुंबई के पास कर्जत में, सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक टाउनशिप बनाई जा रही है. उन्होंने आगे लिखा कि यह 'राष्ट्र के भीतर एक अलग राष्ट्र की तरह है. कानूनगो ने महाराष्ट्र की सरकार से अपील की कि इस मामले पर ध्यान दिया जाए.

हलाल टाउनशिप परियोजना में किए गए हैं ये बड़े दावे?

हलाल टाउनशिप वाले वीडियो में एक महिला हिजाब पहनी हुई है, जो कह रही है कि जब समाज में आपको अपने परिवार के सिद्धांतों से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या यह सही है? महिला आगे कहती है कि 'सुकून एम्पायर' में, आपको हलाल माहौल में बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े होते दिखते हैं. और बुजुर्गों का प्यार और देखभाल मिलता है.

हलाल टाउनशिप परियोजना पर उठ रहे गंभीर सवाल

विज्ञापन में दावा किया जा रहा है कि सुकून एम्पायर में आपका निवेश न सिर्फ आपके पैसे को, बल्कि आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करता है. इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई है. लोग इस टाउनशिप परियोजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं.