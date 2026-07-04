/मालेगांव में सरकारी ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट देख भड़के हिंदू संगठन, नगर निगम को दी हटाने चेतावनी!

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के मालेगांव में नगर निगम भवन पर लगी उर्दू भाषा की नेमप्लेट को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. इस मुद्दे पर सकल हिंदू समाज के बैनर तले जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें प्रशासन से नेमप्लेट हटाने की मांग की गई. इस विरोध प्रदर्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध और हंगामे पर लोगों ने हैरानी जताई, और उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी करार दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, मालेगांव नगर निगम भवन पर लगी उर्दू भाषा की नेमप्लेट को लेकर विरोध जताते हुए जन आक्रोश मोर्चा आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग प्रशासन के सामने रखी. मोर्चे के दौरान हरशा ठाकुर ने प्रशासन से कहा कि नगर निगम भवन से उर्दू भाषा की नेमप्लेट हटाई जाए. इस मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी, साथ ही प्रशासन से पूरे मामले में कार्रवाई करने की अपील की.
दरअसल, मालेगाव नगर निगम ने अपने ऑफिस के ऊपर बोर्ड लगाया है. इस बोर्ड पर हिंदी के साथ उर्दू में "मालेगांव म्यनिसिपल कार्पोरेशन, मालेगांव" लिखा है. इंतजामिया ने इस इमारत का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में रखा है. इमारत पर हिंदी के साथ उर्दू में नेमप्लेट लिखी है. जिस पर लिखा है, "भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन."
मौके पर अपने संबोधन में हर्षा ठाकुर ने इंतजामिया को धमकी देते हुए कहा कि "यह उर्दू वाले नेमप्लेट जितनी जल्दी हो सके, हटाए जाने चाहिए." हर्षा ने दावा किया कि "इससे पहले मैंने कहीं भी उर्दू में नेमप्लेट नहीं देखा, ऐसे में सवाल उठता है कि मालेगांव पाकिस्तान है क्या?" उन्होंने कहा, "संविधान में कहीं भी उर्दू में लिखने का प्रावधान नहीं है."
दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध और हर्षा ठाकुर के दावे के बाद सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इसकी वजह यह है कि आठवीं अनुसूची में उर्दू अनुसूचित भाषाओं में शामिल है. भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 और 352 में इसका जिक्र किया गया है. उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना समेत कई राज्यों में स्थानीय भाषा के साथ उर्दू को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है. वहीं, कई नेटीजंस का कहना है कि हिंदूवादी संगठनों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था और आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका बहुत अहम थी.