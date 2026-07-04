Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मालेगांव में सरकारी ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट देख भड़के हिंदू संगठन, नगर निगम को दी हटाने चेतावनी!

मालेगांव में सरकारी ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट देख भड़के हिंदू संगठन, नगर निगम को दी हटाने चेतावनी!

Malegaon Urdu Nameplate Controversy: महाराष्ट्र के मालेगांव में नगर निगम भवन पर लगी उर्दू नेमप्लेट को हटाने की मांग को लेकर दक्षिणपंथी संगठनों ने जमकर हंगामा किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उर्दू की संवैधानिक मान्यता, मौलाना अबुल कलाम आजाद के योगदान और भाषाई अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है. जानें क्या है पूरा मामला?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 04, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:41 PM IST
मालेगांव में सरकारी ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट देख भड़के हिंदू संगठन, नगर निगम को दी हटाने चेतावनी!
Image Credit: मालेगांव नगर निगम ऑफिस पर उर्दू नेमप्लेट को लेकर हंगामाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शाही ईदगाह मस्जिद पर सुलह की कोशिश, हिंदू पक्ष बोला- दूसरी जगह जमीन लेकर छोड़ें दावा
Uttar Pradesh news1 hr ago
2
FIFA World Cup 20262 hrs ago
3
Uttar Pradesh news1:44 PM IST
4
UP News12:46 PM IST
5
 Uttarakhand News11:41 AM IST