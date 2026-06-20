/Maharashtra News: स्कूल के मंच पर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम प्रिंसिपल और दो टीचरों पर दर्ज हो गया केस? जानें पूरा मामला

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Maharashtra News: महाराष्ट्र के जालना जिले में एक स्कूल के सालाना कार्यक्रम के सिलसिले में पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और दो टीचरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि स्कूल के कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी गाने पर प्रस्तुति दी और पाकिस्तान के पूर्व कमांडो मुमताज कादरी की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की.
दरअसल, जालना जिले के परतूर शहर के एक स्कूल में फरवरी 2025 में हुए सालाना स्कूल इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं. वायरल हुए इन वीडियो और तस्वीरों में कुछ ऐसे दृश्य थे जिन पर कुछ संगठनों और स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच के बाद स्कूल के प्रिंसिपल वजीयुद्दीन सिद्दीकी और दो दूसरे टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने, विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
पुलिस का गंभीर आरोप
पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और वायरल वीडियो व तस्वीरों की भी जांच की जा रही है. लेकिन स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. स्कूल के प्रिंसिपल वजीयुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि कार्यक्रम में किसी भी तरह का पाकिस्तानी गाना नहीं बजाया गया था. प्रिंसिपल ने कहा, जिस गाने को लेकर विवाद हो रहा है, वह लोकप्रिय तुर्की ऐतिहासिक टीवी सीरीज 'एर्तुग़रुल' का थीम सॉन्ग था. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति देना था और किसी भी देश या विवादित व्यक्ति का महिमामंडन करना नहीं था.
प्रिंसिपल ने दी सफाई
प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उनका कहना है कि स्कूल ने हमेशा शिक्षा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, और छात्रों को किसी भी तरह की राजनीतिक या विवादित गतिविधियों से दूर रखा जाता है. इस बीच, पुलिस कार्यक्रम के दौरान दिखाई गई तस्वीरों और इस्तेमाल की गई सामग्री के असली संदर्भ का पता लगाने की कोशिश कर रही है. जांच एजेंसियां वीडियो फुटेज और कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं, साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज कर रही हैं.