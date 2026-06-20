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Maharashtra News: स्कूल के मंच पर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम प्रिंसिपल और दो टीचरों पर दर्ज हो गया केस? जानें पूरा मामला

Jalna School Controversy: महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर स्थित एक स्कूल के सालाना कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि कार्यक्रम में छात्रों ने कथित तौर पर पाकिस्तानी गाने पर प्रस्तुति दी और मुमताज कादरी की तस्वीर दिखाई गई. इस मामले में पुलिस ने बड़ा कार्रवाई की है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 20, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:53 AM IST
Maharashtra News: स्कूल के मंच पर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम प्रिंसिपल और दो टीचरों पर दर्ज हो गया केस? जानें पूरा मामला

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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