Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3070828
Zee SalaamIndian Muslimमजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई

मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई

Maharashtra News: महाराष्ट्र में खान बाबा नाम के एक व्यक्ति 60 वर्षों से हिंदू देवरे-सोनार फैमिली के यहाँ सोने-चांदी की कारीगरी का काम करता था. उनकी मौत के बाद उस हिंदू देवरे-सोनार की फैमली ने उनका जनाजा अपने घर से निकलवाया. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पड़ोसी ने एक इंजन मैकेनिक अजय कुमार की मौत के बाद हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन बजरंग दल को इससे दिक्कत हो गई और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने उस मुस्लिम पड़ोसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Maharashtra News: 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'... यह लाइन इस खबर के साथ सटीक बैठती है. महाराष्ट्र के जलगांव के नजदीक यावल शहर में कय्यूम खान उर्फ खान बाबा नाम के एक व्यक्ति पिछले 60 वर्षों से एक हिंदू देवरे-सोनार फैमिली के यहां सोने-चाँदी की कारीगरी का काम कर रहे थे. 100 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उस देवरे-सोनार फैमली ने पूरी रीति-रिवाज में साथ रहा. 

वहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद की कोहला बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय इंजन मकेनिक अजय कुमार सैनी की बीमारी से बीते 28 दिसंबर को मौते हो गई. उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, जिसके बाद उसी मोहल्ले के गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने अजय कुमार सैनी की हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया. इससे हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की भावनाएँ आहत हो गईं. बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 

वापिस खान बाबा की मृत्यु से जुड़ी खबर पर आते हैं, खान बाबा की मृत्यु के बाद देवरे-सोनार फैमली के सदस्य रोते हुए दिखे, मानो उनके घर के किसी अपने व्यक्ति की मौत हो गई हो. देवरे-सोनार फैमली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे खान बाबा की लाश के सामने रोते हुए दिखे. 

Add Zee News as a Preferred Source

खान बाबा शहर के काजीपुरा इलाके में रहते थे. कम उम्र से ही खान बाबा इसी सोनार फैमिली के यहीं काम करते आए थे. बढ़ती उम्र और बीमारियों ने जब उन्हें घेर लिया और वे काम करने में असमर्थ हो गए, तब भी देवरे–सोनार फैमिली ने उन्हें कभी अलग नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह उनका ख्याल रखा.

ज्यादा उम्र के चलते हुई बीमारी से खान बाबा का इंतकाल हो गया. उनके इंतकाल के बाद भी इस सोनार फैमिली ने इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की. खान बाबा के इंतकाल की खबर मिलते ही, सोनार फैमिली के सभी रिश्तेदार पुणे मुंबई व दीगर शहरों से यावल में जमा हो गए.  

खान बाबा की फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक, मुस्लिम तरीके से इसी हिंदू परिवार के घर से उनका जनाजा उठाया गया. मुंबई और पुणे से आए सोनार फैमिली के नौजवानों ने खान बाबा को कंधा दिया और शहर के कब्रिस्तान में दफन होने तक उनके साथ रहे. नम आँखों से उन्होंने अपने खान बाबा को आखिरी बार दीदार किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra newsmuslim newsminority newsHindu Muslim Brotherhood NewsToday News

Trending news

Maharashtra news
मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई
IAS Officer Father caught in Honey Trap
हनीट्रैप में फंसे IAS अधिकारी के पिता तमीम अख्तर, सपा नेता समेत 10 पर मुकदमा दर्ज
Tripura Masjid vandalises Incident
नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा;चंदा को लेकर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले
Iran Protest
सड़क मत छोड़ो...ईरान में प्रदर्शन के लिए उकसा रहा इजरायल का चहेता रज़ा पहलवी
muslim news
"उमर और शरजील को कांग्रेस की वजह से नहीं मिली जमानत"...ओवैसी ने जमकर बोला हमला
Trump on Iran Protest
"ईरान आजादी की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका मदद के लिए तैयार है"...ट्रंप के बयान पर बवाल
Syria Air Strikes News
सीरिया में अमेरिका ने किया बड़ा हमला, आतंकियों के 35 ठिकानों को बनाया निशाना
irani army appeal to citizens for unity So that enemies plot can be filed
इजरायल ने ईरान में भड़काई विद्रोह की आग? सेना ने देशवासियों से किया ये बड़ा आह्वान
UP News
दादा मियां की दरगाह बचाओ! उर्स में अकीदतमंदों की पुकार, बुलडोजर के खिलाफ उठे हाथ
Haryana news
नूंह: क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR