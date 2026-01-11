मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई

Maharashtra News: महाराष्ट्र में खान बाबा नाम के एक व्यक्ति 60 वर्षों से हिंदू देवरे-सोनार फैमिली के यहाँ सोने-चांदी की कारीगरी का काम करता था. उनकी मौत के बाद उस हिंदू देवरे-सोनार की फैमली ने उनका जनाजा अपने घर से निकलवाया. इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पड़ोसी ने एक इंजन मैकेनिक अजय कुमार की मौत के बाद हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन बजरंग दल को इससे दिक्कत हो गई और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने उस मुस्लिम पड़ोसी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Maharashtra News: 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'... यह लाइन इस खबर के साथ सटीक बैठती है. महाराष्ट्र के जलगांव के नजदीक यावल शहर में कय्यूम खान उर्फ खान बाबा नाम के एक व्यक्ति पिछले 60 वर्षों से एक हिंदू देवरे-सोनार फैमिली के यहां सोने-चाँदी की कारीगरी का काम कर रहे थे. 100 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उस देवरे-सोनार फैमली ने पूरी रीति-रिवाज में साथ रहा.
वहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद की कोहला बस्ती में रहने वाले 40 वर्षीय इंजन मकेनिक अजय कुमार सैनी की बीमारी से बीते 28 दिसंबर को मौते हो गई. उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, जिसके बाद उसी मोहल्ले के गुलफाम अंसारी और उनके साथियों ने अजय कुमार सैनी की हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया. इससे हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की भावनाएँ आहत हो गईं. बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
वापिस खान बाबा की मृत्यु से जुड़ी खबर पर आते हैं, खान बाबा की मृत्यु के बाद देवरे-सोनार फैमली के सदस्य रोते हुए दिखे, मानो उनके घर के किसी अपने व्यक्ति की मौत हो गई हो. देवरे-सोनार फैमली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे खान बाबा की लाश के सामने रोते हुए दिखे.
खान बाबा शहर के काजीपुरा इलाके में रहते थे. कम उम्र से ही खान बाबा इसी सोनार फैमिली के यहीं काम करते आए थे. बढ़ती उम्र और बीमारियों ने जब उन्हें घेर लिया और वे काम करने में असमर्थ हो गए, तब भी देवरे–सोनार फैमिली ने उन्हें कभी अलग नहीं किया, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह उनका ख्याल रखा.
ज्यादा उम्र के चलते हुई बीमारी से खान बाबा का इंतकाल हो गया. उनके इंतकाल के बाद भी इस सोनार फैमिली ने इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की. खान बाबा के इंतकाल की खबर मिलते ही, सोनार फैमिली के सभी रिश्तेदार पुणे मुंबई व दीगर शहरों से यावल में जमा हो गए.
खान बाबा की फैमिली की ख्वाहिश के मुताबिक, मुस्लिम तरीके से इसी हिंदू परिवार के घर से उनका जनाजा उठाया गया. मुंबई और पुणे से आए सोनार फैमिली के नौजवानों ने खान बाबा को कंधा दिया और शहर के कब्रिस्तान में दफन होने तक उनके साथ रहे. नम आँखों से उन्होंने अपने खान बाबा को आखिरी बार दीदार किया.