Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3101675
Zee SalaamIndian Muslimमुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?

मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?

Mumbi Burqa Wearing Man Viral Video: मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर एक शख्स के लेडीज कम्पार्टमेंट में घुसने का वीडियो वायरल हो रहा है. घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक पहचान को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, जबकि पूरे मामले की GRP और RPF जांच कर रही हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:11 PM IST

Trending Photos

मुंबई लोकल बुर्का पहनकर घुसा शख्स (PC-Social Media)
मुंबई लोकल बुर्का पहनकर घुसा शख्स (PC-Social Media)

Mumbai News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोकल ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक पहचान से जुड़े सवालों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया है. कई लोग इसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं. घाटकोपर इलाके में कथित तौर पर बुर्का पहनकर एक शख्स के लेडीज कम्पार्टमेंट में घुसने की घटना ने महिला यात्रियों के बीच असहजता पैदा कर दी. 

इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स बुर्का पहनकर लोकल ट्रेन के लेडीज कम्पार्टमेंट में दाखिल हो गया. घटना का सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए मामला सामने आया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raihan Shahid (@iamraihanshahid)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में घटना रिकॉर्ड करने वाली एक महिला यात्री यह कहते हुए सुनाई देती हैं कि "एक आदमी बुर्का पहनकर महिलाओं के डिब्बे में कूदकर आ गया. वह घाटकोपर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था. हमें नहीं पता कि वह किस मकसद से यहां आया था, और जब हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा, तो वह ट्रेन से कूद कर भाग गया." वीडियो में महिला यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह भी दे रही है.

यह भी पढ़ें: जयपुर-इटावा के बाद रीवा में भी बवाल, सैकड़ों मुस्लिम वोटर्स के नाम बेवजह काटने के आरोप!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. कुछ महिलाओं के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रेन की डिब्बे में घुसने वाले आरोपी ने कुछ महिला यात्रियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. शक होने पर जब महिलाओं ने उससे पूछताछ करते हुए घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. 

बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, आरोपी चलती ट्रेन से कूद गया और विपरीत दिशा में जा रही एक तेज ट्रेन में सवार होकर फरार हो गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाने लगी. लोगों ने इसे एक धर्म विशेष को बदनाम करने के नियत से ऐसा करने के आरोप लगाए हैं. फिलहाल मामले की जांच GRP और RPF संयुक्त रूप से कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा! लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी-रोहिंग्या

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Mumbai NewsBurqa Viral Videomuslim news

Trending news

Mumbai News
मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?
Pakistan News
कर्ज में डूबा पाकिस्तान! टैक्स के बोझ तले पिस रही जनता, रिपोर्ट ने खोली सच्चाई
Bangladesh news
ऑनलाइन पोस्ट से ऑफलाइन हिंसा तक…बांग्लादेश रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज
Uttar Pradesh news
बीजेपी नेताओं के दावों की निकली हवा! लखनऊ में नहीं मिला एक भी बांग्लादेशी-रोहिंग्या
mp news
जयपुर-इटावा के बाद रीवा में भी बवाल, सैकड़ों मुसलमानों के नाम बेवजह काटने के आरोप!
UP News
देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!
muslim news
फतेहपुर: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल,मुस्लिम समुदाय ने SP से की ये मांग
Muzaffarnagar Hindu Mob Mosque Entry Incident
UP: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज
Uttarakhand news
मोहम्मद दीपक का समर्थन करने पर 'रेप' की धमकी, स्वाति नेगी का बजरंग दल पर गंभीर आरोप
Mohammad Deepak Reward Money Refusal
दो लाख का इनाम लेने से इनकार, मोहम्मद दीपक ने रेप पीड़ितों की मदद करने की दी नसीहत