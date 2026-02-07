मुंबई लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर घुसा नौजवान, मुस्लिम औरतों को बदनाम करने का आरोप?

Mumbai News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोकल ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक पहचान से जुड़े सवालों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया है. कई लोग इसे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं. घाटकोपर इलाके में कथित तौर पर बुर्का पहनकर एक शख्स के लेडीज कम्पार्टमेंट में घुसने की घटना ने महिला यात्रियों के बीच असहजता पैदा कर दी.

इस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स बुर्का पहनकर लोकल ट्रेन के लेडीज कम्पार्टमेंट में दाखिल हो गया. घटना का सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए मामला सामने आया.

वीडियो में घटना रिकॉर्ड करने वाली एक महिला यात्री यह कहते हुए सुनाई देती हैं कि "एक आदमी बुर्का पहनकर महिलाओं के डिब्बे में कूदकर आ गया. वह घाटकोपर रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था. हमें नहीं पता कि वह किस मकसद से यहां आया था, और जब हमने उसको रंगे हाथों पकड़ा, तो वह ट्रेन से कूद कर भाग गया." वीडियो में महिला यात्रियों को सतर्क रहने और सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह भी दे रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. कुछ महिलाओं के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रेन की डिब्बे में घुसने वाले आरोपी ने कुछ महिला यात्रियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. शक होने पर जब महिलाओं ने उससे पूछताछ करते हुए घटना की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, आरोपी चलती ट्रेन से कूद गया और विपरीत दिशा में जा रही एक तेज ट्रेन में सवार होकर फरार हो गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाने लगी. लोगों ने इसे एक धर्म विशेष को बदनाम करने के नियत से ऐसा करने के आरोप लगाए हैं. फिलहाल मामले की जांच GRP और RPF संयुक्त रूप से कर रही हैं.

