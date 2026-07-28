NEET प्रोटेस्ट पर नितेश राणे का नया नैरेटिव, 'गजवा-ए-हिंद' और पाकिस्तान तक पहुंचा मामला!

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Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के फायरब्रांड नेता और महाराष्ट्र हुकूमत में कैबिनेट वजीर नितेश राणे ने NEET प्रोटेस्ट को मजहबी रंग देने की कोशिश की. महाराष्ट्र साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद राणे ने एहतिजाज को सिर्फ तलबा के हक की लड़ाई मानने के बजाय उसे मुबय्यना तौर पर "गजवा-ए-हिंद" जैसे एजेंडे से जोड़ दिया. उनके इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है. हालांकि, महाराष्ट्र साइबर क्राइम की जांच अभी जारी है और रिपोर्ट में किए गए तमाम दावों की तस्दीक होना बाकी है.
महाराष्ट्र साइबर क्राइम का चौंकाने वाला दावा
देवेंद्र फडणवीस हुकूमत में कैबिनेट वजीर नितेश राणे ने महाराष्ट्र साइबर क्राइम की उस रिपोर्ट पर अपने रद्देअमल का इजहार किया, जिसमें दावा किया गया है कि CJP से जुड़े एहतिजाज के दौरान सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट फैलाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिनके जरिए मुबय्यना तौर पर AI से तैयार किया गया कंटेंट, डीपफेक वीडियो और फर्जी पोस्ट शेयर कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इन अकाउंट्स में से सैकड़ों पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से एक्टिव थे. महाराष्ट्र साइबर क्राइम का कहना है कि इन डिजिटल एक्टिविटी के जरिये सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाला मवाद फैलाया गया, जिससे प्रोटेस्ट के दौरान तनाव का माहौल पैदा हो सकता था.
इसी रिपोर्ट पर नितेश राणे ने रद्दे अमल का इजहार करते हुए कहा कि प्रोटेस्ट का असल मुद्दा NEET था, लेकिन कुछ लोगों ने तलबा के कंधे पर बंदूक रखकर दूसरा एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश की. उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रोटेस्ट के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया गया और "गजवा-ए-हिंद" जैसी सोच को बढ़ावा देने की कोशिश हुई.
नीट प्रोटेस्ट में गजवा-ए-हिंद और पाकिस्तान लिंक-राणे
राणे ने कहा, "पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं, वे गजवा-ए-हिंद का सपना देख रहे थे. हमारे तलबा को बदनाम किया गया, ऐसे लोगों को हम चुन-चुनकर मिट्टी में मिला देंगे." राणे ने यह भी इल्जाम लगाया कि प्रोटेस्ट के दौरान माता सीता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं.
इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा मुबय्यना तौर पर काबिले-एतराज बातें कर रहे थे, तब कुछ लोग खामोश क्यों थे? राणे ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान "सर तन से जुदा" जैसे नारे लगाए गए और इस पहलू की भी तफ्तीश होनी चाहिए.
"नीट प्रोटेस्ट में विदेशी लिंक की जांच जारी"
महाराष्ट्र साइबर क्राइम की रिपोर्ट ने पूरे मामले के डिजिटल पहलू पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जांच के दौरान यह साबित होता है कि विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स या किसी मुनज्जम डिजिटल नेटवर्क ने फर्जी जानकारी, डीपफेक वीडियो और भड़काऊ पोस्ट के जरिए प्रोटेस्ट को मुतास्सिर करने की कोशिश की, तो मामला सिर्फ कानून-निजाम तक महदूद नहीं रहेगा. ऐसी सूरत में इसे नेशनल सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से जुड़ा मामला भी माना जा सकता है.