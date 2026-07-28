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NEET प्रोटेस्ट पर नितेश राणे का नया नैरेटिव, 'गजवा-ए-हिंद' और पाकिस्तान तक पहुंचा मामला!

Nitesh Rane Remarks on NEET Protest: महाराष्ट्र साइबर क्राइम की रिपोर्ट के बाद वजीर नितेश राणे ने NEET प्रोटेस्ट को मुबय्यना तौर पर "गजवा-ए-हिंद" और पाकिस्तान से जोड़ते हुए कई संगीन इल्जाम लगाए. हालांकि, साइबर क्राइम की जांच अभी जारी है और रिपोर्ट में किए गए दावों की आधिकारिक तस्दीक फिलहाल बाकी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 28, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:33 PM IST
NEET प्रोटेस्ट पर नितेश राणे का नया नैरेटिव, 'गजवा-ए-हिंद' और पाकिस्तान तक पहुंचा मामला!
Image Credit: बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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