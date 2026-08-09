"शरद पवार सेक्युलर नेता हैं, NDA में नहीं जाएंगे", PM मोदी से मुलाकात पर नसीम सिद्दीकी की दो टूक

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Maharashtra News Today: महाराष्ट्र की सियासत में एक मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, एनसीपी के सांसदों और एकनाथ शिंदे गुट के कुछ सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. इन अटकलों के बीच एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने साफ कर दिया है कि इस मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल होने से जोड़ना सही नहीं है.
नसीम सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुलाकात को लेकर किए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने बताया कि सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की हाल ही में शादी हुई थी. शादी के बाद मुंबई में एक प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन उसमें कई सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे खास मेहमान शामिल नहीं हो सके थे.
"शरद पवार सेक्यूलर नेता हैं, NDA गठबंधन में नहीं होंगे शामिल"
इसी वजह से शरद पवार ने दिल्ली में एक स्वागत समारोह रखने का फैसला किया है. संसद का मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलना है, इसलिए यह प्रोग्राम 10 अगस्त को रखा गया है, ताकि देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली में मौजूद सांसद इसमें शामिल हो सकें. नसीम सिद्दीकी ने इसे महज एक शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए कहा कि इसे इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए.
नसीम सिद्दीकी ने दो टूक कहा कि शरद पवार एक सेक्युलर नेता हैं और उनकी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल नहीं हो रही है और न ही आगे ऐसा करेगी. उनके मुताबिक प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को सियासी गठजोड़ के तौर पर देखना बेवजह की अटकलों को जन्म देना है.
"सियासत में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं"
नसीम सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में विचारों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेताओं के बीच मनभेद भी हो. उन्होंने कहा कि अगर राज्य और देश की तरक्की करनी है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी होगी. सरकार के साथ बातचीत करनी होगी और इलाके के लिए योजनाएं भी लानी होंगी.
उन्होंने कहा कि दूसरे नेता सरकार के लोगों से मिलते हैं तो इस तरह की चर्चा नहीं होती, लेकिन शरद पवार अगर एक बार प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो फौरन यह चर्चा शुरू हो जाती है कि वह बीजेपी के साथ जा रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि अगर पार्टी को बीजेपी के साथ जाना ही होता तो 2014 या 2019 में भी ऐसा किया जा सकता था.
नसीम सिद्दीकी की इस सफाई का मकसद यही बताना था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात को राजनीतिक पाला बदलने या एनडीए में शामिल होने की तैयारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.
फंड की कमी पर भी रखी बात
इलाकों के विकास के लिए फंड की कमी से जुड़े सवाल पर भी नसीम सिद्दीकी ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि जब अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे, उस समय कुछ लोगों को खास तौर पर फंड मिलता था. उनका दावा है कि उस वक्त सत्ता पक्ष में बैठे कुछ लोगों को भी फंड नहीं मिलता था.
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी अपने इलाके की तरक्की करना है. इसके लिए कई बार विशेष पैकेज की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री की मदद या दखल की जरूरत होगी तो जनता के लिए मदद मांगने सरकार के पास बार-बार जाना पड़ेगा और वे ऐसा करेंगे.
नसीम सिद्दीकी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके लिए जनता सबसे ऊपर है. इसलिए विकास से जुड़े मामलों में सरकार से बातचीत करने को किसी राजनीतिक गठजोड़ का संकेत नहीं माना जाना चाहिए.
कांग्रेस नेता के बयान पर जताई नाराजगी
नसीम सिद्दीकी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के एक बयान पर भी नाराजगी जताई. सपकाल ने हाल ही में सुमित्रा पवार के लिए "गूंगी गुड़िया" जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था. नसीम सिद्दीकी ने इस बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वह पहले भी इसकी निंदा कर चुके हैं.
उन्होंने कहा कि किसी महिला के राजनीतिक कामकाज या उसकी भूमिका को लेकर इस तरह मजाक उड़ाना ठीक नहीं है. उनके मुताबिक राजनीति में किसी महिला के कम बोलने को उसकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए.
"शरद पवार की पार्टी NDA में नहीं होगी शामिल"
नसीम सिद्दीकी ने कहा कि देश में ऐसे कई नेता रहे हैं जो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपने काम और नेतृत्व के जरिए दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित की. इसलिए किसी महिला नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है.
इस तरह नसीम सिद्दीकी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात को महज शिष्टाचार बताया, वहीं साफ कर दिया कि शरद पवार की पार्टी एनडीए में शामिल होने नहीं जा रही है. साथ ही उन्होंने विकास के लिए केंद्र सरकार से बातचीत को जरूरी बताते हुए राजनीतिक मुलाकात और सियासी गठजोड़ के बीच फर्क रखने की अपील की.