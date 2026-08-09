Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /शरद पवार सेक्युलर नेता हैं, NDA में नहीं जाएंगे, PM मोदी से मुलाकात पर नसीम सिद्दीकी की दो टूक

"शरद पवार सेक्युलर नेता हैं, NDA में नहीं जाएंगे", PM मोदी से मुलाकात पर नसीम सिद्दीकी की दो टूक

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित मुलाकात को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं. एनसीपी (एसपी) प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है. उन्होंने साफ किया कि शरद पवार एनडीए में शामिल नहीं होंगे और विकास के लिए सरकार से बातचीत जरूरी है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 09, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:29 PM IST
"शरद पवार सेक्युलर नेता हैं, NDA में नहीं जाएंगे", PM मोदी से मुलाकात पर नसीम सिद्दीकी की दो टूक
Image Credit: (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शरद पवार की PM मोदी से मुलाकात पर नसीम की दो टूक, बोले- वे सेक्यूलर नेता हैं, NDA...
2
3
4
5